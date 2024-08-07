Şavşat'ta 1. Kültür ve Sanat Şenliği düzenlenecek

Şavşat Kültür ve Sanat Evi tarafından düzenlenen şenlik 9,10 ve 11 Ağustos’ta izleyici ve dinleyicileriyle buluşacak.

Ada Sude ATAK

Artvin’in Şavşat ilçesinde 1.Şavşat Kültür ve Sanat Şenliği gerçekleşecek.

Üç gün sürecek olan festivalde panel, kitap söyleşileri ve konserler gibi çeşitli etkinlikler yapılacak.

İlk gün Belediye Pasajı üzerinde yapılacak olan etkinlikler 17.30’da başlayıp 23.00’a kadar sürecek.

Açılışı ‘’Yaşam Alanlarımızı Savunmak’’ başlıklı panel ile Nur Neşe Karahan, Oğuz Kurdoğlu, Halis Yıldırım gibi isimler yapacak.

Ardından ‘’Dağlardan Denize Artvin’’ kitabının imza günü gerçekleşecek ve söyleşi için kitabın yazarlarından olan Dr. Erdoğan Altun ve Doç. Dr. Fatih Artvinli konuşacak.

Gece, Özen Çelik’in konseri ve davul zurna dinletisiyle sonlanacak.

10 -11 Ağustos’ta ise Artvin halkı müziğe doyacak. İki gün boyunca Sahara Festival Alanı’nda saat 13.00’da gerçekleşecek konserlerde Maria Abashidze, Grup Lavi, Fındıklı Kadın Belediye Korosu, Cansu Yolcu, Niyazi Koyuncu ve daha birçok isim sahne alacak.

10-11 Ağustos’ta Karagöz Sahara Milli Parkı’nda çocuk atölyesinin de olacağının bilgisini veren Şavşat Kültür ve Sanat Evi Sorumlusu Mehmet Fatih Keskin ‘’Yaklaşık olarak kuruluşumuzun üçüncü ayında, ilk kez bu şenliği düzenliyoruz. Bu şenlikte Şavşat’taki klasik festivallerin dışına çıkarak çeşitli etkinlikler yapacağız. Şenliğe katılım sağlayan sanatçılarımızın ve panelistlerimizin çoğu bize katkı sağlamak için ücretsiz bir şekilde geliyorlar.’’ dedi.