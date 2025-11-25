Şavşat'ta belediye işçilerinin direnişi sürüyor: "Yargı kararına rağmen işe başlatılmamaları kabul edilemez"

Artvin’in Şavşat ilçesinde, yerel mahkemenin işe iade kararı verdiği belediye işçilerinin Şavşat Belediye Başkanı tarafından göreve başlatılmamasına CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı tepki gösterdi. Mahkeme kararlarının uygulanmasının bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, işçilerin haklı mücadelesinin yanında olduklarını ifade eden Ocaklı, “Yargı kararına rağmen işçilerin işe başlatılmaması kabul edilemez” diyerek belediye yönetimini eleştirdi.

Artvin’in Şavşat ilçesinde, Şavşat Belediyesi tarafından sözleşmeleri yenilenmeyen ve yerel mahkemenin “işe iade” kararına rağmen işlerine geri dönemeyen işçilerin başlattığı direniş 183. gününde sürüyor. İşçiler, kurdukları direniş çadırında nöbete devam ediyor.

İşçileri ziyaret eden CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, yaşanan duruma tepki göstererek işçilerin hak mücadelesinin takipçisi olacaklarını ifade etti. Ocaklı şunları söyledi:

"Ne yazık ki Şavşat’ta, Şavşat Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerimizin varlığından haberdarız. Onların yanına gitme planımız vardı; ancak zaman darlığı nedeniyle geri dönmek zorundayız. İşinden edilen, bizim dönemimizde istihdam edilen ve yaklaşık 30’u işten çıkarılmış, 10’u da emekli edilmiş olan işçilerimizin haklarının korunması için mücadelelerine destek vermeye devam edeceğiz. En fazla bir dönem… Zaten yakında seçim var. O seçim gelir ve Şavşat’ta işçilerimizi yeniden çalıştırırız. İşçilerimizin yanındayız. Belediye Başkanına da çağrımızı yineliyoruz" dedi.

Ocaklı, Şavşat’taki işten çıkarma sürecinin “intikam” şeklinde yorumlanmasına tepki gösterdi:

“Böyle bir şey yoktur. Bizim belediyelerimizde personel çıkarma meselesi, iktidarın belediyelerin gelirlerini kesmesi, sokak aydınlatma giderlerini artırması, yerel kaynakları düşürmesi ve emlak vergilerine müdahale etmesi gibi uygulamalar nedeniyle zorunlu hâle gelmiştir. Ama buna rağmen belediyelerimizde zorunlu olarak işçi çıkarılmamıştır. Şavşat Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerimizin yanındayız ve en kısa zamanda kendilerini ziyaret edeceğiz.”

Ocaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Alınmazlarsa, ilk seçimde Şavşatlılar gereken dersi verir ve biz de işçileri yeniden işbaşı yaptırırız.”