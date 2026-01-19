'Şavşat’ın Doğa ve Çevre Sorunları' paneli: "Geleceğimize sahip çıkıyoruz"

Artvin’de yaşam savunucuları, Şavşat Dernekleri Federasyonu’na bağlı derneklerin öncülüğünde Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

Şavşat’ın tüm köylerinin katılımıyla "Şavşat’ın Doğa ve Çevre Sorunları" başlıklı panel düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Şavşat ve Artvin genelindeki çevresel tehditler tartışıldı.

Açılış konuşmasını yapan Şavşat Derneği Başkanı Ertan Karagöz, Şavşat’ın karşı karşıya olduğu çevresel baskıları hatırlatarak dayanışmanın önemini vurguladı.

Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun ise konuşmasında, 2025 yazı boyunca akademisyenlerle birlikte Şavşat’ta yürütülen incelemeleri, yapılan tespitleri ve sürecin detaylarını aktararak Şavşat’ın doğasının yalnızca korunması gereken bir miras değil, geçmişten geleceğe uzanan bir yaşam kültürü olduğunu belirtti.

"EKOSİSTEM YOK OLACAK"

Panelde konuşmacı olan Doç. Dr. Oğuz Kurtoğlu, Artvin’in tamamını kapsayan çevre ve doğa sorunlarına dair kapsamlı bir sunum yaptı. Konuşmasında “Artvin’in tamamı maden sahalarından HES ve RES projelerine, orman tahribatından biyolojik çeşitliliğin kaybına kadar çok ciddi çevresel tahribatla karşı karşıya. Sermayenin doğanın yağmalanmasını önleyemezsek bölgemize özgü olan bütün ekosistem yok olup gider” dedi.

Prof. Dr. Turgut Öztaş ise özellikle Şavşat’ın yaşadığı çevresel baskıları su kaynakları üzerinden değerlendirdi. Derelerin yapısı, ekosistemin bozulma riskleri ve suyun bölge için hayati rolü üzerine bilgiler paylaştı.

Panelin ilerleyen bölümünde Artvin’de Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esen Yağcı ise Artvin’in genel çevre sorunlarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Yağcı, yıllardır bölgede verilen mücadelenin toplumsal dayanışma ile güçleneceğini vurguladı.

Daha sonra soru cevap bölümünde katılımcılar, panelistlere çeşitli sorular yönelterek çözüm önerilerini ve bölgenin geleceğine dair beklentilerini dile getirdiler. Soruların büyük bölümü maden tehdidi, su kaynaklarının korunması, orman kıyımları ve alternatif çevre politikaları üzerine yoğunlaştı. Panel, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.i