Şavşatlı emekliler geçim derdiyle boğuşuyor

Artvin’in Şavşat ilçesinde yaşayan emekliler, emeklilik maaşlarına yapılan zammın yetersiz kalması nedeniyle geçim sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. Özellikle pazardaki artan fiyatlar karşısında zorlandıklarını ifade eden emekliler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

Artvin’in Şavşat ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki emekli Mürsel Altun, geçim sıkıntılarını şu cümlelerle dile getirdi:

"Ben bu devlete 30 sene hizmet ettim. Dozer operatörüydüm. Aldığım maaş 22 bin lira. Benim hayatım gitti. 60 tonluk dozerle çalışıyordum, o dozer hurdaya çıktı, ben de hurdaya çıktım. Bel fıtığı, idrar yolları, anjiyo. Hepsinden ameliyat oldum. Kulağım sağırlaştı, gözüm görmüyor. Rize’ye iğne yaptırmaya gidiyorum. Buradan araç kiralıyorum, 6 bin lira tutuyor. İğne 16 bin lira; 15 binini devlet karşılıyor, bin lirasını ben ödüyorum. Toplam 7 bin lira. Bu yaştan razı değilim. Beni idam etseler bile doğruyu konuşurum.”

Diğer bir emekli ise maaşların yetersiz olduğunu belirterek, "“Emekliye çok az zam verdiler. Geçim zor, hayat pahalı. Nerede o kilo kilo aldığımız günler, nerede eski paranın değeri?” dedi.

“100 LİRADAN AŞAĞI HİÇBİR ŞEY YOK”

Şavşatlı emekli Burhan Durmuş da pazar fiyatlarının yüksekliğinden yakındı: “17 bin lirayla kim geçinebiliyor? Şavşat’ta yazları nüfus yüzde 30 artıyor ama artık eskisi kadar katkı olmuyor. Pazara gittik, bir şey aldık çıktık. 100 liradan aşağı bir şey yok. Haftada 4 kez pazara gitmek mümkün mü?”

“İSTANBUL’DAN BİLE PAHALI”

Gümüşhaneli emekli Mustafa Işık ise Şavşat’taki fiyatların büyük şehirleri bile geçtiğini belirtti: “Pazar fiyatları çok pahalı. Burası İstanbul’dan bile pahalı. Emekliyim; bu maaşla ne yapabilirim ki?”

Bir başka Şavşatlı emekli ise hayat pahalılığına şu sözlerle tepki gösterdi: “Emekli mezara, nokta! 16 bin lirayla geçim olmaz. Ama 16 bin lirayla seçim olur.”