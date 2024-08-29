Şavşatlılar, derede yapılan ıslah çalışmasına tepki gösterdi: “Biz yatırımlara değil betonun dereye dökülmesine karşıyız”

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Hanlı, Dalkırmaz, Çiftlik, Çavdarlı, Savaş, Otluca, Arpalı köyleri ve Bilbilan Yaylası’ndan gelen suların birleşip aktığı derede yapılan ıslah çalışması bölge halkının tepkisine neden oldu.

"YAŞAYAN CANLILARA BÜYÜK ZARAR VERİLMİŞ"

CHP Artvin İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, yapılan çalışmaya tepki göstererek şunları söyledi:

"Burada yapılan dere ıslahı çalışmasının ne amaçla yapıldığı bizlerde anlamış değiliz. Doğada yaşayan canlıları sudan uzaklaştırmak için yapılmış bir çalışma olarak gözüküyor. Dere ıslahı için milyonlarca ton beton dökülerek dere ıslahı yapılmış ve dereye baktığımızda küçücük bir su akıyor. Aynı zamanda dere ıslahıyla birlikte derenin akışı da değişmiş durumda. Burada yaşayan canlılara da çok büyük zararlar vermişler. Zamanında burada yaşayan köylüler bu dereden balık avladıklarını söylüyorlar ama şimdi ise canlıya ait hiçbir şey yok inanın kurbağa bile yok bu derede. Az önce yukarıda da gördük hayvanlar suya ulaşmak için çaba sarf ediyorlar ama boşuna. Suya ulaşma şansları yok. Biz doğayı sadece kendimizin zannediyoruz ve sadece kendi amaçlarımız için kullanıyoruz. Oysaki burada bir sürü canlı hayvan; kurdun, kuşun, tilkinin ve yine burada yaşayan tüm canlıların bu suya ihtiyacı var. Biz ne zamanki bu dünyanın sadece bize ait olmadığını anlarız o zaman her halde bu mutluluğu yaşayacağız ve bu şekilde hayvanları mutsuz edeceğiz. Hayvanların suya ulaşmasını engelleyerek ne amaçlanıyor inanın anlamıyorum.

"YANDAŞ MÜTEAHHİTLERE PARA KAZANDIRMAKTAN ÖTE HİÇBİR AMACI OLMAYAN PROJE"

Belki burada harcanan betonla bütün köy yolları betonla kaplanıp, köylülerimizin köylerine ulaşmasını kolaylıkla sağlanacaktı ve gerçekten de akıl almaz bir beton dökülmüş. Bu derenin yüz yıldır taştığını kimse görmemiş. Hanlının suyunu buraya aktardıkları halde bu derede bu kadar su var ve bu yapılan çalışmanın iyi niyetle yapıldığını düşünmüyorum. Bizim dere ıslahından çok köylerimizde su sorunumuz var iken, yol sorunumuz var iken bunlar için çalışma yapılmazken, bu tip projelerle yandaş müteahhitlere para kazandırmaktan öteye hiçbir amacı olmayan bir projedir.”

“Biz yapılan yatırımlara karşı değiliz ama bir betonun boşu boşuna dereye dökülmesine karşıyız”

Dalkırmaz köyünden Ümit Kemal Demir, derelerinde yapılan ıslah çalışması nedeniyle dereyle irtibatlarının kesildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bizim köyümüzden gelen bir dere var ve ikisi burada birleşiyor ve buradan devam ediyor. Yalnız yapılan köprü yaka HES’le beraber bizim suyumuzda buradan alınıp diğer yakaya akıtıldığı için derede su kalmadı ve zaten çok büyük bir yağmur olmadığı müddetçe bizi sıkıntıya sokacak bir durum yoktu. Biz tabii ki yapılan yatırımlara karşı değiliz ama bir betonun boşu boşuna dereye dökülmesine karşıyız, bunun yerine farklı bir yatırım olsaydı bölge için daha da faydalı olurdu. Bizler üretime yönelik yatırımlar istiyoruz, köyümüzde üretim yapıyoruz bizlere destek yok. Bilbilan Karagöl dediğimiz yerden gelir bizim içme suyumuz ve sulama suyumuz. O suyu Hanlı HES ve bir taraftan da bu suyu aldığı için istediğimiz gibi su gelmiyor. Şimdi baktığımızda burada değirmeni çalıştıracak su yok, bizim burada bir değirmenimiz var. Ürettiğimiz buğdayımızı mısırımızı öğütecek maalesef suyumuz yok. Aşağıda bir mahallemiz var ve onun altında heyelanlı bir yer var. Oraya yapılması elzem. Ama diğer taraftan komple bu dereye bu çalışmanın yapılması hem doğal ortam için, hayvanlar için, böcekler için ve bizim de karşıda bulunan arazilerimize ulaşabilmemizi zorlaştırdı. Bu derede balık tutardık şimdi ise balık bitti."

"76 YILDIR BU DERE KİMSEYE ZARAR VERMEDİ"

Dalkırmaz köyü sakini ise şu şekilde konuştu:

"Derenin öbür tarafı benim köyüm ve bu yapılan projeyle betoncuya para kazandırmak, müteahhide para kazandırmaktan başka bir şey değildir çünkü tam arkanızda kayanın dibine 5 metre beton duvar dökülmüş ve su orayı aşındırmaz. 76 yaşındayım ve burada 76 yıldır bu dere kimseye zarar vermemiştir. Tamamen birilerine para kazandırmak için yapılmış bir proje yazık günah, bu işin ekonomik tarafı. Bir de tabiat yönünden bakarsak bu dereden börtü böcek su içmek için metrelerce yürümek zorundadır. Tavşanıdır, tilkisidir, böceğidir ve ne yazık ki betona takıldığınca kilometrelerce gitmek zorundadır suya ulaşmak için.”