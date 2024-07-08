Şavşatlılar ‘RES’t çekiyor

Artvin'in Şavşat ilçesi Kireçli, Yavuz köy ve Çamlıca köyleri mevkiisine Renecore Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından yapılması planlanan rüzgâr enerji santralı projesine bölge halkı tepkili.

Projenin, bölgede orman katliamını artıracağı endişesi taşıyan Şavşatlılar şunları söyledi:

“Köyümüzde meralarımızda kurulmak istenen RES’i rest etmek için geldik. Köyümüze gerçekten bağlıyız ve bu tarz faaliyetlerin doğaya büyük zarar vereceğini düşünüyoruz. Yerleşim yerlerine, su akışlarına büyük zararlar verebileceğini düşünüyoruz. Köyümüze sahip çıkmak istiyoruz.”

Emekli öğretmen Süleyman Bakırcı ise “Devletin yapması gereken şudur; bakın Şavşat’ın her tarafında ormanlara böcek girmiş ve ormanlar kuruyor. Yapılması gereken RES’ler falan değil ve şu anda acil olarak yapılması gereken Şavşat’taki tüm ormanların ilaçlanmasıdır” dedi.