Şavşat’ta 65 yıl önce kapanan maden yeniden açılmak isteniyor: Köylülerden tepki!

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Maden Köyü’nde, 1960’larda kapatılan maden sahasının yeniden açılmak istenmesine köylüler tepki gösterdi.

Köy Muhtarı Yusuf Meydan, eski maden alanında hâlâ bitki örtüsünün oluşmadığını belirterek, “Zararlı etkileri hâlâ sürüyor. Bu projeye karşı mücadele ediyoruz” dedi. Köylülerden Mustafa Uzun ise, “Burası doğa harikası, sit alanı ilan edilmeli. Madenin burada yeri yok” diye konuştu.

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Maden Köyü'nde yeniden başlatılmak istenen madencilik faaliyetlerine köy halkı tepki gösterdi.

Köylüler, 1890’larda Ruslar tarafından açılan ve 1960 yılına kadar sürdürülen maden sahasında doğanın hâlâ kendini toparlayamadığını ifade ettiler.

“65 YIL GEÇTİ, DOĞA HÂLÂ KENDİNE GELEMEDİ”

Köy Muhtarı Yusuf Meydan, madencilik yapılan alanlarda bugün bile bitki yetişmediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Buradaki maden, daha önce 1890'lı yıllarda Ruslar tarafından açılan galerilerde çalışmaya başladı. Daha sonra, Cumhuriyet’ten sonra 1940’lı yılların ortalarından itibaren 1960'a kadar devlet tarafından işletildi. Daha sonra da galeri kapatıldı. Bugün aynı galeriyi yeniden çalıştırmak isteyen firmalar var. Biz de onlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü yaklaşık 65 sene önce kapatılan madenin etrafında hâlâ nebatat bitmiyor. Bu durumun ne kadar zararlı olduğunu köylülerimize anlatmak için uğraşıyoruz."

“MADEN DEMEK, YAŞAMIN SONU DEMEK”

Köylülerden Kenan Uzun, madenciliğin geri gelmesinin bölgedeki tüm canlı yaşamını tehdit edeceğini savunarak, “Maden olursa burada hayat biter. Artık bu, bütün canlıların ölümü demek. Maden zehirdir" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Adnan Işık, “1950 doğumluyum. Eğer burada madencilik yapılırsa bu köy bitti demektir. Geçim kaynağımız hayvancılık ve o da biter. Çünkü madenin atıkları yüzünden sularımızın kirleneceğinden endişeliyiz. Buna asla izin vermiyoruz" dedi.

“BU DOĞA SİT ALANI İLAN EDİLMELİ”

Bölgenin korunması için sit alanı statüsü talep eden Mustafa Uzun ise, “İzmit’te oturuyorum ama her yaz köyüme geliyorum, bahçemi yapıyorum. Burada yaşamak istiyoruz. Bu güzelim doğa sit alanı ilan edilmeli. Burası maden değil, başka bir şey. Ufacık bir çöp bile bizi rahatsız eder. Madenin burada işi yok. Daha önce de geldiler, kovduk. Yine geleceklerini biliyoruz ama biz hazırız. Ben İzmit'te değil, Afrika’da olsam bile kalkıp mücadelemi veririm" diye konuştu.

Başka bir köy sakini ise “Maden çıkarsa felaket olur. Burada yaşamak mümkün olmaz. Mısır olmaz, patates olmaz, tarım yapılamaz. Biz de zaten bu işlerle geçiniyoruz" dedi.