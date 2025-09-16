Şavşat’ta belediye tarafından işten çıkarılan işçilerin direnişi sürüyor

Artvin’in Şavşat ilçesinde belediye tarafından işten çıkarılan, mahkeme kararına rağmen işe iadeleri yapılmayan 29 işçinin eylemi sürüyor.

Şavşat’ta kurulan çadırda süren eyleme, bölge halkı, sendikalar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. İşçiler, yargı kararlarının uygulanmasını talep ederken, Şavşat Belediyesi'nden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İşçilerden Ayça Demirci, “Belediye başkanı bize, ‘Sözleşmeniz bitti, hukuki bir belge getirirseniz sizi geri alırım’ dedi. Biz de mahkemeye başvurduk ve davayı kazandık. Ancak başkan hâlâ bizi işe almadı. Bekliyoruz. Bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz” dedi.

“BU HAKLI MÜCADELEYİ KAZANMAK İSTİYORUZ”

Demirci'nin konuşmasının tamamı şöyle:

“İşten çıkarılan 29 işçiden biriyim. Bize Sayın Başkanımız Durmuş Aydın, ‘Sözleşmeniz dolduğu için işten çıkarıyorum’ dedi ve bana, ‘Hukuki bir belge getirin, bana zimmet çıkmasın’ dedi. ‘Bu belgeye göre sizi işe geri alacağım’ diye söyledi. Biz de mahkemeye başvurduk ve davayı kazandık. Ancak dava sonucunda Sayın Belediye Başkanımız bizi hâlâ işe almadı. Bekliyoruz. Bu haklı mücadeleyi kazanmak istiyoruz ve başkanımızın bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Evliyim, bir çocuğum var. Birçok idealim ve planım vardı. Şu an beklemedeyiz. Çok mağdur olan arkadaşlarımız var, işe gerçekten ihtiyacı olan çok kişi var. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz.”

“BURADA BÜYÜK BİR HAKSIZLIK VAR”

Ordu Belediyesi’nden dayanışma için gelen Murat Duran da şu ifadeleri kullandı: “Burada işçi kardeşlerimi umutlu ve güçlü gördüm. Burada çok büyük bir yanlışlık, haksızlık var. Belediye başkanının bu yanlıştan kısa zamanda döneceğine inanıyorum. Başkanımız buranın çocuğu. Gün gelecek, biz Ordu’dan fındık getireceğiz, masaya koyacağız, birlikte çay içeceğiz ve arkadaşlarımızın işe geri döneceklerine inanıyorum.”

İşçilerden Çağrı Temiz ise “Bu ülkede adalet varsa, adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Bekârım ama aramızda evli olan arkadaşlarımız var. Hem gelecek nesiller adına hem de bizim için burada çadırdayız. İnşallah adalet yerini bulur da biz de işimize döneriz. Bizim başka bir derdimiz yok; sadece işimizi geri istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“DAYANIŞMAYA GELDİK, İŞÇİLERİN YANINDAYIZ”

Amasya Merzifon Belediyesi’nden gelen bir belediye işçisi de “Bizler Belediye-İş Sendikası olarak Türkiye'nin her yerinde örgütlüyüz. Emekten yanayız ve nerede grev, direniş varsa oraya dayanışmaya gidiyoruz. Bugün de burada arkadaşlarımızla dayanışma için buradayız. Ülkenin dört bir yanında hukuksuzca arkadaşlarımız işten çıkarılıyor, belediye başkanları görevden alınıyor. Burada da davayı kazanan arkadaşlarımızın işe alınmaması bizi derinden üzüyor. Biz de onların işe iade edilmesini istiyoruz" diye konuştu.