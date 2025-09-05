Şavşat’ta direnen belediye işçilerine DİSK'ten dayanışma ziyareti

Artvin’in Şavşat ilçesinde, belediye tarafından işten çıkarılan ve açtıkları davayı kazanmalarına rağmen işe iade edilmeyen işçilerin mücadelesi devam ediyor. İşçilere dayanışma ziyaretinde bulunan DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, "Eğer bu mahkeme kararı uygulanmayacaksa, bu kararın anlamı nedir? Belediye Başkanı, bu arkadaşların işlerine dönmesine neden izin vermiyor? Bu bir hukuksuzluktur. Türkiye’de çalışma hayatı artık bir köle pazarına dönmüştür" dedi.

Şavşat Belediyesi'nde 6 Eylül 2024'te işlerine son verilen belediye işçileri, yerel mahkemede davalarını kazanmalarına rağmen hala işlerine iade edilmedi. Bu süreçte belediye önünde kurulan dayanışma çadırına destek ziyaretleri devam ediyor.

"BU HUKUKSUZLUĞU KABUL ETMİYORUZ"

İşçileri ziyaret eden DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, şunları söyledi:

"Ne yazık ki Şavşat’taki durum Türkiye işçi sınıfının bariz bir fotoğrafıdır. Çalışma hayatında anlaşmazlıklar olabilir; kimi zaman işveren haklı olabilir, kimi zaman işçiler. Şavşat’ta yaşanan anlaşmazlık sonucunda yaklaşık 40 işçi arkadaşımız işten çıkarılmış, işlerine iade edilmemiştir. Arkadaşlarımız mahkeme yoluyla haklarını aramış ve mahkeme de onların haklı olduğunu tescillemiştir. Bir sendikacı olarak sormak istiyorum; eğer bu mahkeme kararı uygulanmayacaksa bu kararın anlamı nedir? Belediye Başkanı, bu arkadaşların işlerine dönmesine neden izin vermiyor? Bu bir hukuksuzluktur. Türkiye’de çalışma hayatı artık bir köle pazarına dönmüştür. Biz bu durumu kabul etmiyoruz ve Türkiye işçi sınıfının hakkını her yerde aramaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın işlerine dönmek için verdikleri mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz, onların yanındayız, kol kolayız ve sürecin takipçisiyiz."

"MAHKEME KARARI KESİNLEŞMESİNİ BEKLEDİK"

Belediye-İş Sendikası Şavşat Temsilcisi Vural Şimşek ise şöyle konuştu:

"Bizler, mahkeme kararı kesinleşmeden herhangi bir faaliyette bulunmadık. Bu süre içinde belediye personel alımına devam edince biz de belediye önünde çadır kurduk. Ne yazık ki çadırımız, emniyet güçleri tarafından yıkıldı. Sonrasında meydanda yeniden kurduk, ancak yine gece yarısı çadırımız yıkıldı. Şimdi özel bir mülkte çadırımızı kurduk ve direnişimizin 15. günündeyiz. Bu süreçte DİSK Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu da bizi ziyaret etti. Şimdi ise DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Selim Başkanımız destek ziyaretinde bulundu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu ziyaretler hem bizim hem de Şavşat halkı için çok kıymetli. Bizler birleşe birleşe kazanacağız."