Şavşat’ta emekçilerin mücadelesi sürüyor

Şavşat Belediyesi’nde eylül ayında sözleşmeleri yenilenmeyen 30 işçi hukuki mücadelesini sürdürüyor. Artvin’de Şavşat Belediyesi’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra CHP’den AKP’ye geçmesiyle birlikte eylül ayında sözleşmeleri yenilenmeyen 30 işçi ve emekliye ayrılan 10 işçi haklarını mahkemede arıyor.

Sözleşmesi sona eren işçilerden Mutlu Karagöz, şunları söyledi: “31 Mart’tan sonra belediye yönetiminin değişmesiyle birlikte, yeni gelen başkan, bizimle birlikte çalışan diğer arkadaşlara ‘seçim öncesinde hiçbir işçiyle uğraşmayacağım’ demişti. Ancak 6 ay sonra bizim sözleşmemiz uzatılmadı ve hiçbir mazeret bildirilmeden, iki gün kala bu durum açıklandı.

Belediye Başkanı’na, ‘Başkanım, biz zincirleme sözleşmeli personeliz, bunu yapmamalısınız’ dedik ama Başkan, ‘eğer sözleşmenizi uzatırsam, zimmet çıkar’ dedi. Ancak daha önceki Başkan Nihat Bey’e herhangi bir zimmet çıkmadı. Başkan, encümen toplantısında yaptığı açıklamada, ‘mahkeme sonucu ne olursa olsun, işe geri dönmeye hak kazanan arkadaşları işe başlatmayacağını’ söyledi.”