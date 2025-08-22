Şavşat’ta işçiler işe iadelerini talep ediyor

Ali Eray ÇELİK

Artvin’in Şavşat ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den AKP’ye geçen belediyede 2024’ün eylül ayında sözleşmeleri yenilenmeyen 30 işçi, belediye önünde kurdukları çadırda mücadelelerini sürdürüyor. Başvurdukları mahkemenin 24 Temmuz 2024’te feshin geçersiz olduğuna hükmederek işe iadelerine dönük karar verdiği işçiler, bir yıldır görevlerine dönmek için mücadele ediyor.

İşçiler, 24 Temmuz 2024 sonrası mahkemenin kararı doğrultusunda işe iadelerini beklerken 21 Mart 2025’te Belediye’nin yeni bir işçi alım ilanı yayımlayarak işe alım gerçekleştirdiği iddia edildi. Bir yılı geçkin süredir işlerine dönemeyen işçiler, mahkeme kararıyla elde ettikleri haklarına rağmen işbaşı yapmalarına izin verilmediği gerekçesiyle mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak, belediye önüne kurdukları dayanışma ve eylem çadırı ile yeni bir sürece giren işçiler, haklarının tanınmasını isterken Şavşat halkından da dayanışma beklediklerini dile getirdi. Çadırın kurulmasının ardından Belediye Başkanı Durmuş Aydın ile aralarında tartışmanın çıktığını söyleyen işçiler, Aydın’ın mahkeme kararlarını tanımadığını, hiçbir şekilde uygulamaya yanaşmadığını öne sürdü. “Biz kazandığımız hakkımızı istiyoruz. Belediye başkanı iyi niyetli olsaydı mahkeme kararını beklerdi, ama siyaseten karar alarak kendi adamlarını işe aldı” diyen işçiler ayrıca, mahkeme kararının ardından Başkan Aydın’ın “Hangi katakulliyle aldınız bu mahkeme kararını” sözleriyle kararı küçümseyici ifadeler kullandığını öne sürdü.

Belediye Başkanı Aydın ise çadırı ziyaret ederek belediyenin mali yapısını gerekçe gösterdi. Aydın, “Vergi borçları, SGK borçları nedeniyle İller Bankası’ndan gelen gelir bize sorulmadan kesiliyor. Kesintilerden sonra 800-900 bin lira kalıyor ve bunu 3,5 milyon liraya tamamlayıp personellerin maaşı ödeniyor. Belediyenin durumu bu şekilde” diye konuştu.

İşçiler ise belediye başkanının açıklamalarına tepki göstererek, “Kazandığımız hakkımızı bize verin. Siz mahkeme kararını içinize sindiremiyorsunuz. Bizim işimize son verilirken belediyenin borcu da vardı, o zaman bu gerekçe öne sürülmedi. Mahkeme açıkça haklı olduğumuzu tescilledi” dedi.