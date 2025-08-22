Şavşat’ta işçilerin direniş çadırına polis müdahalesi

Şavşat Belediyesi'nde yerel seçimden sonra işten çıkarılan, iade davalarını kazanmasına rağmen işe başlatılmadıkları gerekçesiyle eylem çadırı kuran 30 işçiye polis müdahale etti. Çadırı kaldıran polislerle işçiler arasında tartışma yaşandı.

Belediye İş Sendikası Artvin- Rize Şube Başkanı Yaşar Kaspar, "Burada karda kışta çoluk çocuğun ekmeğini elinden alan, onların yerine siyasi yandaşlarını alan belediye başkanına karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Son yerel seçimlerde AKP’ye geçen Şavşat Belediyesi'nde, 30 işçinin sözleşmesi yenilenmedi. İşten çıkarılan 29 işçi, işe iade talebiyle dava açtı. Şavşat Asliye Hukuk Mahkemesi, davalardan birinde işçiyi haklı buldu. Ancak mahkeme kararına rağmen işçiler, bir aydan uzun süredir işe geri alınmadı. Kararın uygulanmamasını protesto eden işçiler, belediye binası önünde çadır kurarak eylem başlattı.

Eylem çadırı, güvenlik güçleri tarafından bugün kaldırıldı. Bu sırada polislerle işçiler ve sendika yöneticileri arasında tartışma yaşandı. İşçiler, "Siz kimin devletisiniz" diyerek polislere tepki gösterdi.

“BİR ÇADIRDAN MI KORKTUNUZ?”

Belediye İş Sendikası Artvin- Rize Şube Başkanı Yaşar Kaspar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İki gün önce kurmuş olduğumuz direniş çadırımız Şavşat'ın yetkilileri tarafından verilen talimatla kolluk kuvvetleri tarafından yırtılmıştır, toplanmıştır. İşçilerin haklı eyleminden mi korkuyorsunuz? Bu eylemler İzmir'de, Iğdır'da yasal, Şavşat'ta mı yasal değil? Sayın Kaymakam 'çadırı kaldırın eyleme devam edin, çadır kamusal alan' demiş. Evet yıkın biz yarın yenisini kurarız, onu da yıkın tekrar kurarız. Hodri meydan diyoruz. Elinizden geleni ardına koymayın. Emek mücadelesi sonuç alınana kadar devam edecek. Burada karda kışta çoluk çocuğun ekmeğini elinden alan belediye başkanı, onların yerine siyasi yandaşlarını alan belediye başkanına karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Arkadaşlarımızın mücadelesi hak yerini bulana kadar devam edecek. Bir çadırdan mı korktunuz?"