Şavşat’ta izinsiz maden ölçümü yapılmak istendi

Haber Merkezi

Artvin’in Şavşat ilçesinde yeni proje olarak sunulan ve son yıllarda bölgede artan madencilik faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendirilen Maden köyündeki maden çalışmaları yeniden gündeme geldi.

Köylülerin aktardığına göre, Erkan Madencilik adlı şirket, herhangi bir izni ya da ÇED başvurusu bulunmamasına rağmen proje sahasına gelerek yol ve altyapı incelemesi yapmak istedi. Köylülerin tepkisinden çekindiği için muhtara haber vermeden gizlice köye gelen şirket temsilcilerinin, köylüler tarafından fark edilmesi üzerine tartışma çıktı.

Köylüler, madencilere tepki gösterince şirket çalışanlarının, “İstediğimiz zaman geliriz, ölçüm de yaparız” diyerek köylülere bağırdığı aktarıldı. Köylülerin jandarmayı çağırması üzerine şirket sahibi ve çalışanlarının köyden uzaklaştırıldığı belirtildi.