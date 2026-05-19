Şavşat’ta maden ve RES projelerine tepki: Doğaya değil talana yatırım

İstanbul Şavşat Dernekleri Federasyonu, Artvin ve Şavşat’ta planlanan maden, HES ve rüzgâr enerji santrali (RES) projeleri ile ormanların talanına karşı tepki gösterdi. Federasyon, bölgedeki doğal alanların korunması için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Federasyon Başkanı Mustafa Faruk Altun,"Şavşat’ta da ülkenin birçok yerinde olduğu gibi büyük çelişkiler yaşanıyor. Bir taraftan devlet, turizm fuarları düzenleyerek Şavşat’ı turizm alanı ilan ediyor, diğer taraftan ise en kıymetli bölgelerimizi maden sahası olarak açmaya çalışıyor. Bazgiret de bunlardan biridir. Bazgiret, biyosfer özelliğiyle Türkiye’nin en önemli alanlarından biridir. Hem doğa turizmi hem arıcılık hem de diğer doğal faaliyetler açısından son derece değerli bir bölgedir. Yaklaşık 2 bin rakımda bulunan bu bölgeyi maden sahası haline getirmek istemelerine karşı bizler de mücadele ediyoruz. Şavşatlılar, doğaseverler ve federasyon olarak buna kesinlikle karşıyız. Şavşat’ın yer altı zenginliklerinden çok, yer üstü zenginlikleri daha değerlidir" dedi.

BİLİRKİŞİ KEŞFİNE KATILIM ÇAĞRISI

Altun, Dere İçi ve Çukur köylerinde maden ruhsatı kapsamında sondaj çalışmaları yapıldığını ve numuneler alındığını ifade ederek, bölgede maden açılmasına karşı olduklarını söyledi. Haziran ayında yapılacak bilirkişi keşfine katılım çağrısı yapan Altun, “Doğamıza sahip çıkalım” dedi.

Federasyon açıklamasında Karagöller ve çevresindeki ormanlık alanların da risk altında olduğu belirtilerek, ağaç kesimlerine ilişkin uzman tespitlerinin bulunduğu ifade edildi. Bölgede daha önce böcek sorununa yönelik faaliyet gösteren bir laboratuvarın kapatıldığı da hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca Artvin’de Yavuzköy’den Hopa ve Kemalpaşa yaylalarına uzanan yaklaşık 26 kilometrelik alanda RES projesi planlandığı belirtildi. Altun, enerji yatırımlarına karşı olmadıklarını ancak doğaya ve üretime zarar vermeyecek alanların seçilmesi gerektiğini söyledi.