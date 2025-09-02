Şavşat’ta mahkeme kararıyla işe iade edilen işçiler direnişte: SOL Parti'den destek ziyareti

Artvin’in Şavşat ilçesinde, belediye tarafından işten çıkarılan ve açtıkları davayı kazanmalarına rağmen işe iade edilmeyen işçilerin mücadelesi sürüyor. İşçilere dayanışma ziyaretinde bulunan ve Sol Parti Şavşat ilçe örgütü adına konuşan Halis Yıldırım, "Bu arkadaşlarımız yıllardır alın teriyle çalışan emekçiler. Sadece yönetim değiştiği için işlerinden edildiler. Bu açıkça bir siyasi operasyondur" dedi. İşten çıkarılan Murat Aydemir ise "Tek derdimiz işimize geri dönmek. Oğlum bu yıl LGS’ye girdi, onun ve kızımın ihtiyaçlarını erteledik" ifadelerine yer verdi.

Şavşat Belediyesi'nde 6 Eylül 2024'te işlerine son verilen belediye işçileri, yerel mahkemede davalarını kazanmalarına rağmen hala işlerine iade edilmedi. Bu süreçte belediye önünde kurulan dayanışma çadırına destek ziyaretleri devam ediyor.

Şavşat Sol Parti üyeleri, çadırı ziyaret ederek işçilere desteklerini iletti. Parti temsilcileri, dayanışma duygularını paylaşarak hukuksuz işten çıkarmalara karşı emekçilerin yanında olduklarını belirtti.

Şavşat Sol Parti Yönetim Kurulu Üyesi Taner Büyük, "Dayanışma duygumuzu ifade etmek üzere yanınıza geldik. Sizinleyiz. Konuyla ilgili Sol Parti adına, Avukat Halis Bey gerekli açıklamaları yapacaktır" dedi.

"DÖRT BİR YANDA BENZER HUKUKSUZLUKLARLA KARŞILAŞIYORUZ"

Sol Parti Şavşat ilçe örgütü adına konuşan Avukat Halis Yıldırım da şunları söyledi:

"Her geçen gün ülkemizin dört bir yanında artan hukuksuzluklarla karşı karşıyayız. Şavşat'ta da belediye işçileri, hiçbir hukuki ve insani gerekçe olmadan işlerinden çıkarıldılar, adeta sokağa atıldılar. Bu arkadaşlarımız, Şavşat sokaklarında alın teri döken, kanalizasyondan sokak temizliğine kadar her işi layıkıyla yapan emekçilerdir. Ancak bir gün, belediye yönetimi değiştiği için, yalnızca önceki dönemde işe alınmış olmaları gerekçesiyle işten çıkarıldılar. Bu açıkça rövanşist ve siyasi bir tutumdur. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, bu tür adaletsizliklere karşı çıkıyoruz. İşçiler yalnız değildir! Her ne kadar bazı arkadaşlarımız yalnızca işe dönmek istediklerini, başka bir amaçlarının olmadığını söylese de hepimiz biliyoruz ki bu bir siyasi operasyondur. Bu nedenle hem bireyler hem siyasi yapılar olarak bu arkadaşlarımızla dayanışmak, onların mücadelesine destek olmak görevimizdir. Türkiye'nin dört bir yanında benzer hukuksuzluklarla karşılaşıyoruz. Şavşat’taki bu mücadeleyi destekliyoruz ve her zaman yanlarında olacağız."

"DAVAYI KAZANDIK AMA İŞİMİZE DÖNEMEDİK"

İşçiler adına konuşan Murat Aydemir ise şunları söyledi:

"Belediyede yaklaşık 15 ay süreyle çalıştık. Süreç sonunda belediye başkanı, sözleşme süremizin dolduğunu ve bizi çalıştırması hâlinde zimmet çıkarılacağını söyleyerek 06.09.2024 tarihinde işimize son verdi. Ancak biz yasal olarak haklı olduğumuza inandığımız için sendikamız öncülüğünde konuyu yargıya taşıdık ve yerel mahkemede davayı kazandık. Muhtemelen bir istinaf süreci olacak. Toplam 31 kişiydik. Bir arkadaşımız dava açmadı, bir arkadaşımız işe geri başladı. Geri kalan 29 kişi olarak haklarımız için mücadele ediyoruz. İlk başta çadır eylemi planlamıştık ama belediye başkanı bize 'personel zaten fazla, davayı kazanırsanız işe geri dönersiniz' demişti. Ancak karar duruşmasının yapıldığı gün bile belediyeye yeni personel alımı yapıldı. Bunun üzerine sendika eylem kararı aldı. Biz bu kentte çöp topladık, yangınlara koştuk, kazalara müdahale ettik. Hiçbir zaman makam mevki peşinde olmadık. Bizler sade emekçileriz. Tek derdimiz, işimize geri dönmek. Mahkeme kararıyla da haklılığımız ispatlanmış durumda. Bu süreç Şavşat’a hiç yakışmadı. Şavşat’ın bu olayla anılmasını istemiyoruz. Amacımız ne tazminat almak ne de başka bir beklentiye girmek. Sadece işimize dönmek istiyoruz. Biz bu ülkenin evlatlarıyız; vergimizi ödedik, askerlik görevimizi yaptık. Gelinen noktada büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Ailelerimiz de bu mağduriyetten etkileniyor. Kendi adıma konuşayım; eğer sonuç değişmezse Şavşat’tan ayrılmayı düşünüyorum. Zaten küçülen bir kent olan Şavşat için bu bir kayıptır. Benim gibi düşünen en az 15 arkadaşım var. Biz belediyeden sadaka istemiyoruz. Zaten hukuken belirsiz süreli işçiyiz ve belediyeye bağlı çalışmamız gerekiyor. Buradan yetkililere sesleniyorum; bu gidişata dur deyin. Bu kentin büyükleri devreye girsin, sesimizi duysun ve biz işimize geri dönelim.

"BU BİR DUYGU SÖMÜRÜSÜ DEĞİL, GERÇEK BİR YAŞAM HİKAYESİ"

Şunu da eklemek istiyorum, bu bir duygu sömürüsü değil ama yaşadığım bir olay; oğlum bu yıl LGS sınavına girdi. Hem onun hem kızımın ihtiyaçlarını ertelemek zorunda kaldım. Bir gün oğlum dedi ki, 'Baba, bir arkadaşım hep beyaz spor ayakkabıyla okula geliyor'. Kışın ortasında neden diye sordum, 'Çünkü ailesinin ayakkabı alacak parası yok' dedi. O çocuğun annesi de bizimle birlikte işten çıkarılanlardan biri."