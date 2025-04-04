Şavşat’taki yangın anı havadan görüntülendi

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Dutlu köyünde dört ev, cami ve lojmanın kullanılamaz hale geldiği yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Dutlu köyünde bulunan Şener, Şinasi ve Mehmet Özcan kardeşlere ait iki katlı ahşap evde başlayan yangın sonucu, yakınında bulunan Behzade Duran’a ait iki katlı ev, ardından köydeki cami ile lojman yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangında ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Köy sakinlerinden Yunus Meydan tarafından yangın dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, köyün ortasında bulunan evlerde çıkan yangın felaketi bir kez daha gözler önüne serildi.