Şavşat’tan selam…

Alper AKÇAM

Ardahan ile Şavşat arasında uzanan, önce epeyce tırmanarak, daha sonra sert virajlarda döne döne kıvrılarak geçtiğiniz coğrafya, ülkemizin ve belki de dünyanın en zengin kır çiçeği florasına, eşi benzeri zor bulunur doğa manzaralarına ev sahipliği yapar. Tarih boyunca, zorlu kışlarda 2 bin 470 metre yükseklikteki Sahara geçidi bu iki yerleşim birimini aylarca birbirinden koparmış olsa da Şavşatlılar için Ardahan, Ardahanlılar için Şavşat olmaksızın yaşam tamamlanmış sayılamaz. Çok önemli tarihsel olaylara da tanıklık etmiş bu coğrafyanın insanları birbirleriyle tatlı tatlı didişmeyi de kardeşçe sarılıp öpüşmeyi de çok severler.

Çocukluğumun yazlarında gözümüz köye karşıdan giren toprak yoldan gelecek, küçük öküzlerin çektiği kağnılarda Şavşatlı köylülerin getireceği kiraz ve bandayı (yaban armudu) beklemekle geçerdi.

Paranın geçerli olmadığı, iki yöre köylüleri arasında “peynirle dolidoliye”, “tahılla ikili” yapılan trampalarla ürünler değiş tokuş yapılır, yaşamları boyunca belli mevsimlerde topraktan çıkan yaban yemişleri dışında meyve yüzü görmemiş Ardahan köylüleri olarak bayram ederdik.

Şavşatlılar çalışkan insanlardır; ekmeklerini taştan çıkarırlar. Aydınlık bilinçler taşırlar, bulundukları yerde mücevher taşı gibi parlarlar, örnek ve önder insanlar yetiştirmişlerdir. Dün farklı bir yanlarını daha görüp, canlı tanığı olup onlarla bir kez daha gururlandık; komşuları ve kadim dostları olmaktan kıvanç duyduk.

Şavşat Dernekler Federasyonu ve Şavşat Kültür Sanat Evi’nin düzenlediği 2. Şavşat Kültür Ve Sanat Günleri’nde, kaderin bir cilvesiyle bir yıllığına bu bölgeye atanmış ve orada ortaokul öğretmenliği yaparken “Efkâr Tepesi” adlı kitabını yazmış Fakir Baykurt, geniş katılımlı, coşkulu ve çok anlamlı bir etkinlikle anıldı. Yüzlerce kişi Efkâr Tepesi ile Şavşat arasındaki yolu akordeon, davul zurna eşliğinde, halk oyunları ve türkülerle yürüdü… Pencerelere doluşan halkı ile yürüyüş korteji karşılıklı el sallayarak selamlaştı. Kaymakamlık binası önündeki halk oyunlarından sonra Fakir Baykurt edebiyatı üzerine güzel bir açık oturum gerçekleşti. Literatür Yayınları sorumlusu Kenan Kocatürk’ün kolaylaştırıcı olduğu etkinlikte Fakir Baykurt kitaplarına editörlük yapmış değerli edebiyatçı, yazar Feridun Andaç, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel yanında konuşmacı olarak ben de vardım. Fakir Baykurt’un yaşamı ve yapıtları çok yönlü olarak ele alındı.

Şavşat Dernekler Federasyonu, Şavşat Kültür Sanat Evi ve Şavşat halkının Fakir Baykurt anısına gösterdiği bu duyarlılık, bu büyük insanlık, her türlü övgünün üstünde bir anlam taşımaktadır.

Şavşat’a ve Şavşatlılara selam olsun, değerbilirlikleri ve konukseverlikleri ile bin yaşasınlar.