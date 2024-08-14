Savundukları yasaya göre bile suç!

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan yasanın ardından pek çok kentte sokak hayvanlarının eziyet edilerek öldürülmesine tepkiler sürüyor.

Yaşananların ardından hem AKP'li belediyelerin hem de sorumlu kişilerin savunmaları tartışmaları daha da büyütüyor. Ankara'da AKP'li Altındağ Belediyesi’ne ait barınakta ölü bulunan köpeklerle ilgili ifadesi alınan Belediye Veteriner İşleri Müdürü Emre Çınar'ın katliamı savunması tepki çekti. Yaşam hakları savunucuları, "Yasa, ‘Sahipsiz hayvanları katledin, öldürün’ demiyor; yapılan her türlü suç" dedi.

Çınar’ın ifadesinde hayvanların trafik kazası sonucu ya da doğal şekilde çeşitli zamanlarda ölen hayvanları olduğu, işkence yapılmadığını, söz konusu katliam iddialarına ilişkin görüntülerin hayvanseverler tarafından yapılan karalama kampanyası olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, yasanın uygulama yönetmeliğinin çıkmadığını anımsatarak, "Bizi şaşırtan 20 yıldır 5199 Sayılı Yasa’nın gerektirdiği kısırlaştırma görevini yerine getirmeyen belediyelerin daha 1 hafta önce çıkan yasayı uygulamakta bu kadar aceleci ve hevesli olmaları. Kuduz gibi, yalnızca iyileşemeyecek durumda olan hayvanlar acı çektirmeden uyutulabilir. Ancak Altındağ’da sapasağlam hayvanlar bu koşulların dışında vahşice katledilmiş durumdaydı. Savundukları kanunu bile bilmiyorlar" dedi.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Burcu Yağcı da bu yapılanın çıkartılmak istenen katliam yasasına göre bile suç olduğunu söyledi. Öte yandan Ankara’nın Altındağ ilçesinde Umut Ünal isimli yurttaşın çalıştığı işyerinin yanındaki kulübede büyüttüğü 7 köpekten 5’inin kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.