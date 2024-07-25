Savunma Bakanı’ndan Ulusal Güvenlik Bakanı’na ağır ifadeler

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, isim vermeden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında "Ortadoğu'yu ateşe vermek isteyen bir kundakçı" ifadesini kullandı. Gallant, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, isim vermeden Ben-Gvir’in olası Savaş Kabinesi’ne alınması konusuyla ilgili, "İsrail hükümetinde, Orta Doğu’yu ateşe vermek isteyen bir kundakçı oturuyor."değerlendirmesinde bulundu.

Ben-Gvir’i olası Savaş Kabinesi’ne dahil edecek her türlü müzakereye karşı olduğunu vurgulayan Gallant, söz konusu Kabine’ye alınmasının Ben-Gvir’in planlarını gerçekleştirmesine imkan vermek anlamına geleceğini savundu. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail Savaş Kabinesi üyeleri Gadi Eisenkot ve Benny Gantz'ın istifalarının ardından İsrail Savaş Kabinesi'ne üye olarak alınmayı istemişti.

Gazze'deki savaşın en büyük destekçilerinden biri olan Ben-Gvir, X sosyal medya paylaşımında, "Başbakandan, beni Savaş Kabinesi'ne dahil etmesini istedim. Artık cesur kararlar almanın, güneydeki (Gazze sınırı), kuzeydeki (Lübnan sınırı) halkın ve genel olarak tüm İsrail'in güvenliğini sağlamanın ve gerçek bir caydırıcılık oluşturmanın zamanı geldi" ifadesini kullanmıştı.