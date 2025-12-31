Savunma Bakanlığı'ndan SDG ve F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, yılın son basın bilgilendirme toplantısında açıklama yaptı.

Bakanlıktan SDG’nin Suriye’ye entegrasyonu ve F-35 tedarikine ilişkin kritik açıklamalar yapıldı.

"TEK DEVLET, TEK ORDU"

MSB'den yapılan açıklamada Suriye'deki son duruma ilişkin bilgi verildi:

"SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezî otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir.

Suriye hükümetiyle 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir insiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır."

F-35 KONUSU

ABD ile ilişkilerde uzun süre gerginliğe neden olan F-35 konusuna ilişkin de bilgi veren Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor."