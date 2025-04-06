Savunma bütün halkın nefesidir

Haber Merkezi

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Ankara’da bir araya gelen avukatlar, “Savunmanın Bağımsızlığı ve Hukuka Saygı” sloganıyla yürüyüş düzenledi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe, 81 ilin baro başkanları ve yüzlerce avukat katıldı.

Sabah saatlerinde TBB binasında toplanan avukatlar, “Hak, hukuk, adalet”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “İstanbul Barosu yalnız değildir”, “Savunma susmadı susmayacak”, “Tutuklu gençler serbest bırakılsın” sloganları eşliğinde Anıtpark’a yürüdü.

‘YARGININ BAĞIMSIZLIĞI ZEDELENDİ’

Yürüyüşün ardından TBB Başkanı Erinç Sağkan, Anıtpark'ta bir açıklama yaptı. Sağkan, sadece 5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle değil, savunma mesleğinin onurunu ve toplumsal sorumluluğunu birlikte haykıracağımız bir dönüm noktasında bir araya geldiklerini söyledi. Sağkan, yargının bağımsızlığının zedelendiği ve savunmanın sistematik şekilde baskı altına alındığı bir ortamda savunma hakkını, meslek örgütlerinin bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğün savunma mekanizmasıyla hareket ettiklerini belirtti.

‘SAVUNMANIN SESİ BASTIRILMAK İSTENİYOR’

Sağkan, “Bugün aynı zamanda dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosunun da kuruluş yıldönümü. Ancak ne yazık ki 147 yıllık bu köklü kurumun seçilmiş yönetimi bugün hasız ve mesnetsiz iddialarla görevinden uzaklaştırılmak isteniyor. İstanbul Barosu istibdata karşı hürriyeti savunan, darbe dönemlerinde hukukun onurunu ayakta tutmuş, halkın 1000 yıllık bağımsız ve demokrasi mücadelesinde adaletin taşıyıcısı olmuştur. Baroları susturulmak istenen bir ülkede savunmanın sesi bastırılmak isteniyordur. Savunma yurttaşların nefesidir” dedi.

Hukuk sisteminin ileride hiç de iyi anılmayacak bir sınav verdiğini dile getiren Sağkan, “Ülke çapında milyonlarca insanın iradesinin yok sayıldığı, seçme seçilme hakkının ihlal edildiği, üniversitelerin sadece bedenleri değil gelecek umutlarının da şiddetle karşı karşıya bırakıldığı günlerdeyiz. Hukuka aykırı çok sayıda uygulamaya tanıklık ediyoruz. Kişilerin ve avukatların ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüş haklarını ihlal eden gelişmeler yaşanıyor. Mahkeme salonlarında adaletin sesi değil, suskunluğu yankılanıyor. Hukuka aykırı tutuklamalar nedeniyle yüzlerce genç bayram sabahına aileleri ve özgürlüğünden uzak bir şekilde uyanmak zorunda kaldı” diye konuştu.

Sağkan, “Bugün avukatlık yalnızca bir meslek değil, hak ve özgürlüklerin adaletin sesi olma zorunluluğudur. Aynı zamanda mesleğini onurunu sürmeye çalışan binlerce meslektaşımız için buradayız. Meslektaşlarımız her sabaha ekonomik kaygılarla uyanıyorlar. Stajyer avukatlar kamu kaynaklarının adil dağılımıyla hazineden ücret almaları gerekirken ekonomik bağımlık zincirine bağımlı hale getiriyorlar. Meslektaşlarımızın CMK görevlendirmeleri kapsamında hak ettikleri vekalet ücreti ödenmiyor. Adliyelerin gerçek sahipleri olan avukatlar hakim ve savcılardan farklı muamelelere maruz bırakılmaya çalışılıyor. Biliyoruz ki bu meslek itibarsızlaştırıldığını yalnızca avukatlar değil, katledilen kadınlar, istismara uğrayan çocuklar, iş cinayetlerinde öldürülen işçiler, gazeteciler ve tüm yurttaşlar susturulur. Burada yükselen irade sadece bir meslek grubunun değil, demokrasinin hak ve özgürlüklerin iradesidir” diye konuştu.