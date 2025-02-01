Savunma hedefte

Haber Merkezi

Diyarbakır Barosu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve İnsan Hakları Derneği (ÖHD) Diyarbakır şubeleri, 23 Ocak’ta gözaltına alınarak, tutuklanan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir için açıklama yaptı.

Ortak metni okuyan Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri Erhan Demir, Epözdemir’e yöneltilen “örgüte üye olmak” suçlamasının, hukuk devletinin temel ilkeleriyle bağdaşmayan, savunma hakkını doğrudan hedef alan ve avukatlık mesleğini itibarsızlaştırmaya yönelik bir nitelik taşıdığına işaret etti.

Bu tarz uygulamaların savunma makamını hedef aldığına dikkat çeken Demir, Epözdemir’in adil yargılanma hakkını zedeleyen bir yargılama pratiği ile tutuklandığını belirtti. Epözdemir’in tutuklanmasının yargının bağımsızlığını zedelediği ifade eden Demir, “Bu savunmayı susturmaya ve baroları baskı altına almaya yönelik sistematik bir çabanın parçasıdır” dedi.

Hukukun üstünlüğü, yargının tarafsızlığı ve savunma hakkı gibi evrensel değerlerin korunması gerektiğini vurgulayan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hak savunucuları olarak hukuka aykırı ve siyasi müdahalelerin karşısında sessiz kalmamız beklenemez. Yetkilileri, hukukun üstünlüğüne ve evrensel insan hakları ilkelerine uygun davranmaya, savunma hakkına yapılan müdahalelere son vermeye davet ediyoruz. Av. Fırat Epözdemir’in derhal serbest bırakılmasını ve hukuka aykırı bu işlemi gerçekleştiren yetkililer hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep ediyoruz. Tüm baroları, avukatları ve duyarlı tüm kesimleri mücadele etmeye davet ediyoruz.”