‘Savunma pes etmemekte kararlı’

İstanbul Barosu’nun 'haksız ve hukuksuz şekilde gözaltına alınan, tutuklanan' avukatlar için her perşembe tuttuğu 'Savunma Nöbeti'ni İstanbul Adliyesi önünde dün de sürdürdü. Nöbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Gazeteci Merdan Yanardağ’ın “casusluk” iddiasıyla ifade için getirildiği pazar günü adliye çevresinde yaşananları anlatan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Rukiye Leyla Süren “Türkiye Barolar Birliği tarafından İstanbul Barosuna tahsis edilen Baro bölümüne ve adliyeye geçişim engellendi” dedi.

Süren konuşmasında şunları söyledi: “26 Ekim’de adaletin iyi yönetimi ve idarenin asgari hizmet yükümlülükleri ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. Avukatlık Kanunu’na göre savcılar ve avukatlar yargı protokolünde eşit sırada yer almasına rağmen, adliyede yaşanan bu durum avukatlık mesleği açısından kurumsal bir aşağılamaya dönüşmüştür. Savunmanın silahı yoktur, savunmanın elindeki sadece hukuktur. İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı olarak daha önce de ifade ettiğim üzere, baro olarak meslektaşlarımıza hizmet etme imkânımız engellenmiştir.”

Esenyurt’un tutuklu Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı Avukat Seraf Özer de “Bir yıl önce tam da bugün (dün) bir kâbusa uyandım. Babamın haksız tutukluluğunun birinci senesi... Biz ilk değildik, yıllardır hukuksuzluğa uğrayan yüzlerce siyasi onlarca meslektaşımız bu görüntü karşısında gerçekten umutlu direnişimizi sürdürmek zor olsa da asla pes etmemekte kararlıyız” dedi.

Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu'nun X hesabının da engellenmesine tepki gösteren ve bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yargılanan Avukat Burak Saldıroğlu, hakkında açılan davadan beraat etti. Saldıroğlu, 48 gün tutuklu kaldıktan sonra tensiple tahliye edilmişti.