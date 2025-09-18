Savunma sanayi işçisi sözleşmeyle ezildi

Emek Servisi

Savunma sanayiinde örgütlü Türk Harb-İş, geçen ay imzalanan Kamu Çerçeve Protokolüne tabi toplu iş sözleşmesini imzaladı. Türk Harb İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, imza altına alınan sözleşmeye tepki gösterdi.

Atak, şu ifadeleri kullandı: “Bu protokol, Milli Savunma Bakanlığı iş kolunda çalışan savunma işçilerinin taleplerinden oldukça uzak bir protokol olmuştur. Protokol sonrasında iş kolumuzdaki toplu iş görüşmeleri devam ediyordu. Önceki gün itibarıyla 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Ne yazık ki, kamu çerçeve protokolünde görmezden gelinen savunma işçileri, toplu iş görüşmelerinde de aynı şekilde bir kez daha yok sayılmıştır. Taleplerimizin neredeyse hiçbiri karşılanmadan, yıllardır süregelen mağduriyetimiz giderilmeden bu sözleşme imzalanmıştır.

Ekonomik anlamda ciddi mağduriyetimiz, sözleşme imzalanmış olmasına rağmen devam etmektedir. Bu durumu yalnızca özlük haklarımızda bir geriye gidiş ya da ekonomik kayıp olarak değerlendirmemek gerekir. Çünkü yapılan bu imza, yılların emeğiyle yetişmiş kalifiye personelimizin istifa veya emeklilik yoluyla ayrılmasının da önüne geçemeyecektir.”