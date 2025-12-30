Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 30 adet HÜRJET'in satışı için İspanya ile anlaşma imzalandı

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya üzerinden Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen Türkiye’nin ilk yerli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin paylaşım yaptı.

Görgün, "Türkiye’nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET, 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edilerek savunma sanayiimiz adına tarihi bir ihracat başarısına imza atmıştır. Bu adım, Türkiye’nin savunma sanayiinde güvenilen, tercih edilen ve yön veren bir ihracatçı ülke konumuna ulaştığının somut bir göstergesidir. Toplam 2,6 milyar Avro proje bütçesine sahip olan program çerçevesinde teslimatların 2028 yılında başlaması planlanmaktadır" dedi.

Görgün imzalanan anlaşmaya ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"HÜRJET’in ihracatını, ileri seviye muharip pilot eğitimini kapsayan entegre bir eğitim mimarisini, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemlerini, bakım-idame altyapısını ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını içeren yüksek katma değerli ve çok boyutlu bir savunma sanayii ihracat paketidir. Millî imkânlarla tasarlanan ve üretilen bir jet eğitim uçağının, Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması; savunma sanayiimizin tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığı seviyeyi açık biçimde ortaya koymaktadır. HÜRJET ile birlikte ülkemiz; hava platformları alanında yüksek teknoloji üreten, ihraç eden ve küresel pazarda söz sahibi olan bir yapıya kavuşurken, savunma sanayii ihracatımız da nitelik ve ölçek bakımından yeni bir eşiğe taşınmaktadır. Bu stratejik ihracat başarısının mimarı olan tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ailesine ve sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; millî teknolojiyle üretiyor, savunma sanayiinde ihracat gücümüzü kararlılıkla büyütüyor, Gök Vatan’da ve dünyanın dört bir yanında daha yükseğe uçuyoruz."