Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den "KAAN" açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KAAN savaş uçağına ilişkin, "KAAN ve yerli motor projelerimiz, belirlenen takvim doğrultusunda emin şekilde ilerliyor. Bugün geldiğimiz noktada, dışa bağımlılığı geride bırakıp kendi kabiliyetlerimize yaslanan bir ekosistem inşa ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de yaptığı açıklamada, KAAN savaş uçağında kullanılacak F110 motorlarının ihracatına ilişkin anlaşmanın ABD Kongresi’nde bekletildiğini söylemiş, Fidan'ın ifadeleri kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Fidan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada ve çeşitli tartışma programlarında, KAAN muharip uçağının tamamen "yerli ve milli" olmadığı yönünde değerlendirmeleri de yapılmıştı.

"YERLİ MOTOR PROJELERİMİZ EMİN ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, dün (28 Eylül) sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Görgün, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Liderliğinde Savunma sanayiimizde atılan adımlar kararlılıkla sürüyor. KAAN ve yerli motor projelerimiz, belirlenen takvim doğrultusunda emin şekilde ilerliyor. Bugün geldiğimiz noktada, dışa bağımlılığı geride bırakıp kendi kabiliyetlerimize yaslanan bir ekosistem inşa ediyoruz. Her yeni başarı, mühendislerimizin azminin ve milletimizin iradesinin bir yansımasıdır. Türkiye, savunma sanayiinde geleceğini kendi elleriyle inşa etmeye, kendi göbeğini kendi kesmeye devam edecek. Bu kutlu yolda birlikte yürüdüğümüz Savunma Sanayiimizin kıymetli çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum."