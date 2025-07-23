Savunma Sanayii Fuarı'nda İsrail protestosuna müdahale: Gözaltılar var

İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İsrail protestosuna sahne oldu. Bir grup genç gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TSK Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda olan ayrıca KFA Fuarcılık A.Ş.'nin organizatörlüğünü üstlendiği fuarda İsrail'e silah sağlayan şirketlerin yer almasına yönelik tepkiler sürüyor.

Adem Özköse, fuar alanından protesto videosunu paylaşarak, 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Protestocuların, "Bebekler katlediliyor", "katiller" diye slogan attığı belirtildi.

Ayrıca fuara katılmak isteyen bir mühendis gencin giriş izni olmasına rağmen Filistin atkısı taktığı için içeri alınmadığı iddia edildi.