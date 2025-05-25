Savunma sanayisine üretim yapıyordu: TEM Kablo, konkordato başvurusunda bulundu

Sakarya’da emekli ordu donatım subayı Haluk Karakurt tarafından kurulan ve zırhlı araçlar ile harp silahlarına yönelik kablo donanımları üreten TEM Kablo, iflasın eşiğine geldi.

Arifiye'de 10 bin metrekarelik tesisinde 250 çalışanıyla 29 yıldır faaliyet gösteren, Aselsan, Roketsan ve Otokar’ın müşterileri arasında yer aldığı TEM Kablo ALTAY tankı, FIRTINA obüsü, Ejder, Yalçın, PARS, KOBRA ve ARMA gibi araçların da kablo sistemlerini sağlıyor.

3 AY GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Konkordato ilan eden TEM Kablo'ya Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Nisan’da şirkete 3 ay geçici mühlet verdi.

Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları, şirketlerin ucuz finansmana erişimini zorlaştırıyor. Bu durum, birçok firmanın konkordato başvurusunda bulunmasına neden oluyor. Mali sıkıntılar yaşayan şirketler iflas açıklarken, daha büyük şirketler ise işten çıkarma programlarına yöneliyor.