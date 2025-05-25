Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Savunma sanayisine üretim yapıyordu: TEM Kablo, konkordato başvurusunda bulundu

Savunma sanayisine kablo üretimi yapan ve Aselsan, Roketsan gibi firmalara ürün tedarik eden TEM Kablo, konkordato başvurusunda bulundu.

Ekonomi
  • 25.05.2025 13:35
  • Giriş: 25.05.2025 13:35
  • Güncelleme: 25.05.2025 13:37
Savunma sanayisine üretim yapıyordu: TEM Kablo, konkordato başvurusunda bulundu
Fotoğraf: Google Street View

Sakarya’da emekli ordu donatım subayı Haluk Karakurt tarafından kurulan ve zırhlı araçlar ile harp silahlarına yönelik kablo donanımları üreten TEM Kablo, iflasın eşiğine geldi.

Arifiye'de 10 bin metrekarelik tesisinde 250 çalışanıyla 29 yıldır faaliyet gösteren, Aselsan, Roketsan ve Otokar’ın müşterileri arasında yer aldığı TEM Kablo ALTAY tankı, FIRTINA obüsü, Ejder, Yalçın, PARS, KOBRA ve ARMA gibi araçların da kablo sistemlerini sağlıyor.

3 AY GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Konkordato ilan eden TEM Kablo'ya Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Nisan’da şirkete 3 ay geçici mühlet verdi.

Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları, şirketlerin ucuz finansmana erişimini zorlaştırıyor. Bu durum, birçok firmanın konkordato başvurusunda bulunmasına neden oluyor. Mali sıkıntılar yaşayan şirketler iflas açıklarken, daha büyük şirketler ise işten çıkarma programlarına yöneliyor.

BirGün'e Abone Ol