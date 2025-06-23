Savunma savunulacak

Haber Merkezi

İstanbul Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanması nedeniyle “Savunmaya Özgürlük” talebi ile yürüyüş gerçekleştirecek. Bugün saat 13. 00'da Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelecek avukatlar, İstiklal Caddesi'nde bulunan İstanbul Barosu'na yürüyecek.

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Avukatlar kriminalize ediliyor, mesleki faaliyetleri sebebiyle veya düşüncelerini açıkladıkları için gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Avukatlar emniyet müdürlüklerine, hatta adliyelere, adliye koridorlarına, duruşma salonlarına alınmıyor. Son olarak meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan’ın, yalnızca avukatlık faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanması; yargının kurucu unsuru olan savunmayı işlevsiz kılma girişimidir. Halkın hak arama özgürlüğünün sesi olan avukatlar, örgütlü gücümüz İstanbul Barosu, diğer il Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği olarak “Savunmaya Özgürlük” talebi için Çağlayan Adliyesi’nde buluşuyoruz" denildi.