Savunma susmadı susmayacak

HABER MERKEZİ

Yargının her geçen gün daha da siyasetin etkisine girmesinin sonucunda avukatlar baskı, şiddet ve yoksulluk cenderesinde.

5 Nisan Avukatlar Günü, Türkiye’de bir kutlama günü olmaktan çoktan çıktı. Yargının her geçen gün daha fazla siyasetin etkisi altına girmesi, savunma makamını doğrudan hedef haline getirdi. Avukatlar artık yalnızca müvekkillerini değil, kendi mesleklerini ve yaşam haklarını da savunmak zorunda kalıyor.

İstanbul Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü ve kuruluşunun 148’inci yılında çeşitli etkinlikler düzendi. Bu kapsamda Beyoğlu’ndaki baro binasında basın toplantısı düzenlendi. Ardından İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve avukatlar, Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na yürüdü. Anıtta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kaboğlu tarafından anıta çelenk bırakıldı. Törenin ardından avukatlar, üzerlerindeki cüppelerle İstiklal Caddesi üzerinden baro binasına kadar alkışlarla yürüdü.

SLOGANA DAHİ İZİN YOK!

“Savunma susmadı, susmayacak” sloganı atılması üzerine polis, uyarı yaptı. Baro binasına yaklaşılınca “Hak, hukuk, adalet” sloganı atılınca polis yine sözlü müdahalede bulunarak, slogan atılmaması yönünde uyarıda bulundu. Avukatların baro binası önüne ulaştığı sırada, binadan “Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ve insan hakları için 148 yıldır savunmadayız” pankartı sallandırıldı.

“DEMOKRASİ BEKÇİSİYİZ”

Burada açıklama yapan Kaboğlu, “Türkiye’de sayısı 200 bini aşan avukat, aynı zamanda insan haklarına dayanan laik ve demokratik Cumhuriyetin bekçisidir. Demokrasinin de bekçisiyiz" dedi.

Baro binasında düzenlenen ve yurt dışından da hukukçuların katıldığı basın toplantısında, “Adil Yargılanma ve Savunma Hakkı: Güvenceler ve Mücadele Uluslararası Sempozyumu”nun sonuç bildirgesini Kaboğlu okudu. Sempozyumun İstanbul Barosu ev sahipliğinde Berlin, Paris, Brüksel ve Gürcistan barolarının işbirliğiyle düzenlendiğini belirten Kaboğlu, şunları söyledi: "Savunma hakkı evrenseldir ve sınır aşan bir özelliğe sahiptir. Bu hakka yönelik her türlü müdahale ve saldırı yalnızca ilgili ülkeyi değil, tüm hukuk toplumunu ilgilendirir. İstanbul Barosu yönetimine yönelik yargılamalar savunma hakkına yönelik ihlaller karşısında küresel dayanışmanın somut bir örneğini oluşturmuştur.”

PEHLİVAN’DAN MESAJ

İBB Davası kapsamında tutuklu bulunan avukat Mehmet Pehlivan da bir mesaj yayınladı.

Napolyon Bonapart dönemine atıfta bulunan Pehlivan, “İmparatorluğunun en güçlü zamanında ‘İmparatorluğa dil uzatan bir avukatın dilinin kesilmesini isterim’ diyen Napolyon’a karşı çıkan avukatlardı. Napolyon tutuklandığında ‘Avukat istiyorum’ dediğinde, haklarını savunmak için yanında olan yine avukatlardı. Hukukun olduğu andan itibaren vardık, hukuk var oldukça da var olacağız. Adaleti savunacağız. 5 Nisan Avukatlar Günümüz kutlu olsun” dedi.