Savunmaya soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada 106’sı tutuklu 402 sanığın yargılanmasına dün de devam edildi. Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu davanın 12. gününde tutuklu isimlerin savunmaları alındı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşma, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar’ın sorgusuyla başladı.

Kamu zararı iddiasıyla şikayetçi olan AKP'li avukat Ogün Kuzu'nun dilekçelerinin sistemde gözükmediğini, savcılığın algılarıyla uğraştıklarını söyleyen Avşar'ın avukatı Abuzer Uzun, "Bizim örgütle ilgili suçlamamız yok ama bu yüzden tutukluyuz" dedi. Savcılığın iddialarına ilişkin savunma yapan avukat Abuzer Uzun, SGK borcu bulunduğu öne sürülen şirketle ilgili resmi yazılara rağmen müvekkilinin tutuklandığını belirterek, “SGK’nin ‘yok’ dediğine ‘var’ diyebilen bir bilirkişiyle karşı karşıyayız” dedi.

KENDİ İFTİRALARINDA BOĞULACAKLAR

Duruşma, Selenay Erçetin Kazcı'nın savunmasının ardından tutuklu sanık Ebubekir Akın’ın savunmasıyla sürdü.

Öte yandan Silivri’de görülen ve İmamoğlu’nun 27 Ocak 2025’te yaptığı “Turpun Büyüğü” başlıklı basın toplantısı nedeniyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması da aynı gün yapıldı. Ekrem İmamoğlu, salona "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları ile girdi. Bir dava fırtınasıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen İmamoğlu, “Bu kumpasın altına imza atan bir avuç muhteris bu senaryoyu yazan herkesle birlikte kendi iftiralarında boğulacaktır” dedi.

İmamoğlu, yargı sürecine ilişkin eleştirilerini sürdürerek, “Biz mi örgütüz yoksa her davayı aynı bilirkişiyle aynı savcılarla kurgulayan, sonra o isimleri ödüllendiren bu sistem mi örgütlü bir suç işliyor?” ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB'ye yapılan operasyonla ilgili, "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" ifadelerini anımsatan İmamoğlu, "Yargıdaki ahtapot kolları deyişi sayın Cumhurbaşkanına ait. Kişi kendinden bilir işi" dedi. İmamoğlu, şöyle devam etti: "Ateş olsanız cirminiz kadar yer yakarsınız."

GAZETECİLER NEDEN İÇERİDE?

İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i eleştirerek, "İnsanları, aileleri mağdur ediyorlar, haysiyet suikastlığı yapıyorlar. Sonra ‘annem üzülüyor, babam üzülüyor.’ Vah benim garibim, vah benim mini minnacığım. Bakan tapu listesi çıkınca kime saldıracağını şaşırdı. Tek dertleri yaptığı rezillikler konuşulmasın. Babasına kimse bir şey demesin, çok üzülüyormuş ama çocuklar, anneler feryat feryat ağlasın öyle mi? Hak ettikleri muameleyi adil yargı geldiğinde görecek" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, "Gazetecilik yaptığı için Alican Uludağ, İsmail Arı, Merdan Yanardağ neden hapiste? BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen neden hapiste?" diye sorarak, tutuklamalara tepki gösterdi.

Duruşma, İmamoğlu’nun beyanlarının alınmasının ardından 13 Temmuz’a ertelendi. Mahkeme, dosyaların başsavcılıktan istenmesine ve yargılamanın ilgili maddeler kapsamında sürdürülmesine karar verdi.

JET HIZIYLA YENİ SORUŞTURMA

İmamoğlu hakkında ayrıca duruşma sırasında yaptığı savunmada kullandığı ifadeler gerekçesiyle “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” suçlamasından yeni bir soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın resen açıldığını açıkladı.