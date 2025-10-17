Savunmayı susturmak adalete bir tehdittir

Haber Merkezi

Mesleklerini yaparken tutuklanan avukatlar adına İstanbul Barosu öncülüğünde başlatılan "Savunma Nöbeti"nin üçüncüsü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde tutuldu. Nöbette 140 gündür Silivri’de tutuklu bulunan Seyhan Belediye Başkanı ve avukat Oya Tekin’in mektubu okundu.

Bazı baro başkanları ve avukatların katıldığı nöbette, tutuklu ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın mektubu, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı avukat Seraf Özer tarafından okundu. Pehlivan, Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan yazdığı mektubunda, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma, yargının kurucu unsurlarından biridir. Bu nedenle avukatın susturulması ya da baskı altına alınması, sadece bir meslek mensubuna yönelik bir müdahale değildir; adaletin kendisine yöneltilmiş bir tehdittir. Bugün bir araya gelen siz değerli meslektaşlarım, bu gerçeği en gür sesle dile getirerek hem meslek onurunu hem de toplumun adalet duygusunu koruyorsunuz. Bulunduğum yerden, bu kararlı duruşu görmek büyük bir moral ve inanç kaynağıdır. Çünkü savunmayı savunmak, yalnızca bir eylem değil; mesleğimizin tarihsel hafızasında yer etmiş bir duruştur. Bugün gösterilen bu dayanışma, yarının adil yargı düzenine bırakılacak en kıymetli mirastır.”

Nöbette, daha sonra 140 gündür Silivri’deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP’li Seyhan Belediye Başkanı avukat Oya Tekin’in mektubu okundu. Tekin mektubunda, “Biz Adana belediye başkanları neden İstanbul’da yargılanıyoruz? Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen kişi dışarıda özgürce gezip her gün soyut iddialarla itibarımıza saldırırken, sadece onun beyanlarıyla yeri yurdu belli olan bizler neden tutuklu olarak yargılanıyoruz? Her gün ‘Yargı Bağımsızdır’ açıklamaları yapılırken neden mesleki faaliyetlerinden ötürü avukatlar cezaevinde?” ifadelerini kullandı.