Sayaç okumadan binlerce TL’lik fatura kestiler

Haber Merkezi

DEDAŞ, Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyündeki 130 haneye sayaçlar okutulmadan 3 milyon TL’yi aşan elektrik faturası kesti.

Bölgede elektrik dağıtımını yapan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (DEDAŞ), Doğankavak köyüne Haziran ayında görevliler gönderilmeden ve elektrik sayaçları okutulmadan 130 eve toplam 3 milyon TL’yi aşan fatura kesildi.

MA’nın haberine göre, tutarı 20 bin TL’den 67 TL’ye kadar değişen faturaların kimsenin yaşamadığı evlere dahi kesildiği belirtildi. Öte yandan yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle ise evlerdeki elektronik eşya ve sulamada kullanılan dinamolar bozulmuş durumda.

Köylülerden Ömer Çelik, "Yaşanan bu hukuksuzluğa karşı hakkımızı arayacağız. DEDAŞ’ın bu hukuksuzluğuna karşı yargıya başvuracağız” ifadelerini kullandı. DEDAŞ yetkilileri ise telefonlara yanıt vermedi.