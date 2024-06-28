Saygı duyacaklarsa olası girişimlere açığız

Haber Merkezi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev’le yaptığı görüşmede Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) aktardığına göre, Esad görüşmede “Suriye, Suriye Devleti’nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğine saygıya ve terörizmin tüm biçimleri ve örgütleriyle mücadeleye dayalı olduğu sürece Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açıktır” dedi.

Lavrentiyev de Türkiye ile Suriye ilişkilerine yönelik tüm girişimleri desteklediklerini belirterek, "Rusya müzakereleri ilerletmek için çalışmaya hazırdır. Amaç, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeyi başarmaktır" dedi. Geçen yıl Mayıs ayında Moskova’da Rusya, İran, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları arasında, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik bir yol haritasının hazırlanması amacıyla bir toplantı yapılmıştı.

Toplantıdan iki ay sonra Temmuz ayında yaptığı açıklamada AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şu anda Suriye’de Esad maalesef Türkiye’nin kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şeyin olması mümkün değil” demişti.