Saygı Öztürk: CHP'li Türkan Elçi neden 'çekimser' oy kullandı?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP'li Türkan Elçi'nin çözüm süreci komisyonunu ortak raporuna karşı neden "çekimser" oy kullandığının detaylarını aktaran bir yazı kaleme aldı.

28 Kasım 2015'te Diyarbakır'da katledilen Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve partisinin faili meçhul cinayetlere ilişkin olarak rapora ek yapılması talebinin karşılanmadığı, bu nedenle de Elçi'nin oyunu "çekimser" olarak kullanıldığı öğrenildi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, komisyonun ortak raporuna CHP'li Türkan Elçi'nin "çekimser" oy kullanma sebebinin yazdı.

Öztürk tarafından kaleme alınan yazı şu şekilde:

"TBMM’de kurulan “Barış, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” raporunu yazdı, oylama yapıldı. Oylamaya katılanlardan sadece CHP Milletvekili Türkan Elçi, “çekimser” oy kullandı. Elçi’nin kendisine göre haklı gerekçesi vardı. Elçi’nin eşi Tahir Elçi Diyarbakır-Sur’da yaşanan çatışma sırasında öldürülmüştü. Komisyon raporunda bir cümle de olsa yer almasını istediği bir bölüm vardı. İşte raporda bu bölümün yer almaması çekimser oy kullanmaya giden yol oldu.

Komisyon raporunun örneğin Diyarbakır’da, nasıl karşılandığını araştırdığımızda, sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerin il başkanlıklarından raporun lehinde ya da aleyhinde açıklamalar olmadı. Beklenti, yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi. Süreç ve raporla ilgili sessizlik dikkat çekiciydi.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERE İLİŞKİN RAPORA EK YAPILMADI

Güneydoğu’da faili meçhul cinayetler, eylemi gerçekleştirenlerin zaman aşımıyla cezadan kurtulmaları öteden beri önemli eleştiri konusu olarak gündeme geliyordu. Raporun yazım aşamasında CHP Genel Başkan yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu şu öneride bulundu:

“Hepimizin bir ahlaki ve vicdani sorumluluğu var. Bu kurulun üyesi olan Milletvekilimiz Türkan Elçi’nin hassasiyeti son derece önemlidir. Bir cümlenin rapora eklenmesi konusunu bütün üyelerin vicdanına ve sağduyusuna bırakıyorum.

O cümleyi de burada okuyorum: ‘Faili meçhul cinayetler başta olmak üzere, bu meseleden kaynaklı adalet arayışlarında zaman aşımı ve diğer nedenlerden kaynaklı cezasızlık olgusunun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınmalı.”

Böyle bir cümlenin rapora eklenmesi için CHP’nin komisyon üyeleri çaba gösterdi. “Nasıl olsa bir çalışma daha yapılacak, o zaman çok rahatlıkla demokratikleşme başlığı altındaki yere yazılabilir” denilip konu bir kenara bırakılmaya çalışıldı. İşte, Türkan Elçi de bu yüzden rapora “çekimser” oy kullandı."