Saygı Öztürk'ü arayan kişi "Yeşil" olarak bilinen Mahmut Yıldırım olduğunu söyledi

Gazeteci Saygı Öztürk, kendisini "Yeşil" olarak tanıtan birisiyle telefonda konuştuğunu belirtti.

Konuyu bugün Sözcü gazetesindeki köşesinde anlatan Öztürk, 9 Aralık'ta öğle saatlerinde kendisini gazetenin santralında arayan kişinin "Ben Yeşil" dediğini yazdı.

"SURİYE SINIRINDAYIM"

Arayan kişinin gerçekten Mahmut Yıldırım olup olmadığını anlamak için geçmişiyle ilgili sorular yönelttiğini yazan Öztürk, gelen yanıtları şu şekilde alıntıladı:

"1953 doğumlu olduğunu, karaciğer nakli yapıldığını, sağlık durumunun iyi olmadığını, karaciğer naklinin farklı bir isimle gerçekleştirildiğini, bu konuda kendisine yardımcı olan ünlü bir isimden söz ettiğini, uzun süre Azerbaycan'da kaldığını, şu an Türkiye sınırına yakın Suriye'de güvendiği bir ülkücü dostunun yanında bulunduğunu kaydetti."

"ABDULLAH ÖCALAN SUİKASTINDA İHANETE UĞRADIK"

Öztürk, telefon görüşmesinde "Yeşil" olduğunu söyleyen kişinin, kendisine atfedilen bazı olaylar hakkında da konuştuğunu yazdı. Buna göre kendisini Yeşil olarak tanıtan kişi, bir dönem JİTEM'de görev alan emekli binbaşı Cem Ersever'in kendisi tarafından öldürüldüğü iddiası için, "Benim öldürdüğüme ilişkin söylentiler tam anlamıyla Köroğlu efsanesi" dedi.

Yeşil olduğunu belirten kişi, 1996'da PKK lideri Abdullah Öcalan'a düzenlenen ancak başarısızlıkla sonuçlanan suikast planıyla ilgili ise şunları anlattı:

"Evet, Abdullah Öcalan'ı Şam'da kaldığı evde bombalı araçla öldürecektik. Bu olayda benimle birlikte bir bayan, iki üsteğmen, Bursa Özel Tip Cezaevi'nden alınarak getirilen ismini vermek istemediğim bir kişi ile başka bir arkadaşımız vardı. Orada aslında Abdullah Öcalan'ı ortadan kaldırmamız mümkünken, ihanete uğradık. Başarısız bir suikast girişimi oldu. Bize yardımcı olan Suriyeli aracı uzağa park edince bütün plan bozuldu."

"KONYA'DA YAKALANDIM"

Dış görünüş olarak eski haline benzemediği için Türkiye'ye döndüğünü ancak Konya'da yakalandığını belirten şahıs, verilen bir emir üzerine serbest bırakıldığını söyledi ama emri kimin verdiğini açıklamadı.