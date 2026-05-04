Saygı1 konserlerinde yapay zeka tartışması: “Şarkıcı rolünde birini gördüm”

Mustafa Sandal onuruna düzenlenen Saygı 1 konserinin yayınlanmasının ardından yapay zeka tartışması başladı.

Konserde sahne alan ve Sandal'ın Denize Doğru şarkısını seslendiren Nikbinler grubunun bu şarkıyı yapay zekaya söylettiği iddia edildi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, X hesabından isim vermeden eleştirilerde bulundu.

Dalkılıç, “Biraz önce yapay zekanın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan çok iyi bir şarkıcı rolünde birini gördüm” ifadesini kullandı.

Cem Adrian da isim vermeden X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

"Yapay zeka tartışmalarındaki hassasiyetler, yapay zekanın insanların kendi alanına dokunduğu anda başlıyor gibi" diyen Adrian, "Dün ucuza mal olduğu ve hızı yüzünden yapay zeka ile klipler üretip paylaşırken, o alanın emekçilerini pek dert etmiyor gibiydiler" ifadelerini kullandı.

"MESELE YAPAY ZEKA DEĞİL, NEREDEN BAKTIĞIMIZ"

Adrian, X hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yapay zeka tartışmalarındaki hassasiyetler, yapay zekanın insanların kendi alanına dokunduğu anda başlıyor gibi…

Örneğin şarkıcılar… Dün ucuza mal olduğu ve hızı yüzünden yapay zeka ile klipler üretip paylaşırken, o alanın emekçilerini pek dert etmiyor gibiydiler. Konu müzik ve sahneye gelince daha yüksek sesler çıkıyor. Belki de mesele yapay zeka değil, nereden baktığımızdır. Hepimiz stüdyolarda, kayıtlarda ‘midi klavye’ kullanıyoruz. Ama gerçek bir piyanonun farkını da biliyoruz. Elektronik müzik ve benzeri yeni çağ müzikleri böyle gelişmeler sonucu hayat buldu. Gerçekte var olmayan animasyon karakterler ve bu karakterlerin filmlerinin bizi duygulandırmadığını söyleyemeyiz. Müzikte de bunun geçerli olmayacağını kimse söyleyemez. Kimseyi kırıp dökmeye ve bu ‘araçları’ kullananları küçümsemeye gerek yok. Var diyorsanız, önce kendi telefonunuzdaki yapay zeka app’lerinizi silmekten başlayın derim…”

"BANA DM'DEN CANLI KAYITLARINI GÖNDERDİLER"

Mustafa Sandal ise Nikbinler grubunun “Denize Doğru” performansına dair X hesabından iki ayrı video paylaştı.

Sandal, şu ifadeleri kullandı:

“Nikbinler'in "Denize Doğru" performansı konuşuluyor, Ai diyenler oluyormuş. Bana dm'den bu canlı kayıtlarını göndermiş genç kardeşlerim. Dinleyin, takdir sizin. Bu arada, kimse panik yapmasın şarkının sözleri de bestesi gerçek, sahibi de tam karşınızda. Ama bu müziğe aşık gençleri de yabana atmayalım derim. Sanki şarkıyı o okumamış da AI okumuş gibi yorumlar var. Gördüğüm; kendisi stüdyoya girmiş çatır çatır söylemiş, stüdyo teknolojisinin nimetlerinden de belli ölçüde yararlanıp büyük bir prodüksiyon yapmışlar. Ben de alkışladım, bir kez de buradan alkışlıyorum”