Saygın bir siyasetçiymiş: Kayyum Gürsel Tekin'den "zübükzade" davası

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin görevine devam ediyor.

CHP yönetiminin, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına “Beş bin polisle girip partililerin biber gazına maruz bırakılmasına” neden olduğu için sıkça eleştirdiği Gürsel Tekin’i uzun süredir yurttaşlar da sosyal medyada eleştiriyor.

Tekin’in kendisine yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle avukatı Barış Demirkuş aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Hakkında suç duyurusunda bulunulanlar arasında Prof. Dr. Cem Baykal da yer alıyor.

SAYGIN VE ÖRNEK ALINACAK KİŞİ

Suç duyurusunda, Gürsel Tekin’in saygın bir siyaset adamı olduğu ifade edilerek, “Müvekkil Gürsel Tekin, 30 yıllık siyasi hayatı bulunan, yerel ve uluslararası milletler tarafından tanınan ve bu tanınırlığını yürüttüğü üst düzey görevleri layıkıyla yerine getirmesi neticesinde kazanan bir siyaset adamıdır. Ülkemiz siyaseti için birçok politikanın oluşmasına büyük katkıları olan müvekkil, gerek siyasette ve gerekse demokrasi atılımlarında elde ettiği başarılar herkesin malumudur… Müvekkilin özel yaşantısında ve sosyal ilişkilerinde örnek olduğu ve bu hassasiyetlerle hareket ettiği tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikârdır” denildi.

KAYYUM TEKİN "KAMU GÖREVLİSİ"

Suç duyurusunda, Tekin’in kayyum olarak atandığı için “kamu görevlisi” sıfatı taşıdığı da öne sürülerek, “Tekin mahkeme tarafından görevlendirildiğinden kamu niteliğine haiz bir görevi icra ve ifa etmektedir. Cem Baykal adlı kişi, müvekkile Twitter isimli sosyal medya sitesi üzerinden hakaret ederek müvekkilin kişilik haklarını ihlal etmiştir” ifadelerine yer verildi.

SEN MİSİN ZÜBÜKZADE DİYEN?

Cem Baykal’ın şu sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Kamu görevlisine hakaret” suçundan cezalandırılması istendi. Suç duyurusunda Baykal’ın “Zübükzade kayyum Gürsel Tekin ilk hamlesini yaptı‘' şeklindeki paylaşımına da yer verildiği görüldü.

"EMSAL MAHİYETTE CEZALANDIRILSIN"

Tekin’in avukatı Barış Demirkuş suç duyurusunda, “İzah ettiğimiz ve re’sen nazarı itibara alınacak nedenlerle; şüphelinin müvekkile karşı alenen hakaret suçunu işlediği sabit olup, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 125/1-4 maddesi uyarınca emsal mahiyette cezalandırılması amacıyla iddianame tanzim edilerek kamu davası ikame edilmesini Sayın Başsavcılığınızdan saygılarımızla vekaleten talep ederiz” dedi.