Saygısızlığa Fidan’ın yanıt vermesi gerek

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TELE1 ekranında gündeme dair soruları yanıtladı. Özel, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atanması, cumhurbaşkanlığı adaylığı, CHP’li belediyelere operasyon gibi birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, Erdoğan-Trump görüşmesinin basına kapalı gerçekleşmesini şöyle değerlendirdi:

"Trump’ın ayarı yok. Erdoğan’ın da Trump’a karşı göstermesi gereken tavrı gösterecek mecali yok. Birçok liderle basına açık görüşmeler yaptılar. Trump’ın tavrını biliyorsunuz. Erdoğan, ‘Trump, savaşı bitireceğim demişti yapamadı’ dedi. ABD Dışişleri Bakanı konuştu, ‘5 dakika görüşmek için yalvarıyorlar, yarın da Erdoğan da görüşecek’ dedi. Bu Türkiye’ye saygısızlık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıt vermesi gerekir. İmkan olsa çeker bir TikTok videosu, poz verir alta da Kurtlar Vadisi verir. Hakan Fidan’dan tık yok. Ömer Çelik ise bu durumu eleştiren siyasileri eleştiriyor. Erdoğan’a çağrı yapmıştım."