Sayıları yetersiz: Radyoloji teknisyenleri atama bekliyor

Ülkedeki kamu hastanelerinin görüntüleme bölümlerinde çalışan radyoloji teknikerlerinin sayısı yetersiz. Bu durum bir yandan iş yükünü artırıyor bir yandan sağlıklarını tehdit ediyor.

Radyoloji çalışanları "Yetersiz personel nedeniyle iş yükümüz artıyor, izinlerimizi kullanamıyoruz, izin dönemlerinde personel olmadığı için cihazların bir kısmı çalıştırılmıyor. Bu da aylar sonra ve uzayan randevulara yol açıyor" diyerek atama beklediklerini söyledi.

Bugün 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü.

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Başkanı Heybet Aslanoğlu BirGün’e yaptığı açıklamada "X ışınlarının bulunuşu ve radyoloji biliminin doğum günü. Ancak biz radyoloji çalışanları bugünü yine buruk bir şekilde kutluyoruz" dedi.

"İŞ YÜKÜ FAZLA"

Tasarruf tedbirleri kapsamında sağlıkta atama yapılmadığına dikkat çeken Aslanoğlu "Radyolojiye ayrılan kadro çok az ve sahanın taleplerini karşılamıyor. Tüm kamu hastanelerinde radyolojide personel (teknisyen,tekniker) yetersizliği nedeniyle iş yükümüz çok fazla birçok meslektaşımız izinlerini kullanamıyor, izine çıktığında personel olmadığı için cihazların bir kısmı çalıştırılamıyor bunun sonucunda aylar sonrasına uzayan randevular ve radyoloji ünitelerinde uzayan kuyruklar yaşanıyor" diye konuştu.

"TASARRUF OLMAZ"

Hastaların kamuda randevu bulamadığını, bulsa bile görüntüleme hizmetlerine erişemediğine dikkat çeken Aslanoğlu, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarına şiddetin altında yatan en önemli nedenlerden birisi uygulanan yanlış sağlık politikaları ve vatandaşın hizmete erişememesi olduğunu söyleyebiliriz. Tüm kamu hastaneleri personel dağılım cetveli sayısının çok altında personel ile hizmet vermektedir. Kamuda 10 bin acil olmak üzere en az 15 bin radyoloji teknisyeni ihtiyacı var. Sağlık Bakanlığı sahanın taleplerini karşılayacak şekilde radyoloji alanında istihdam sağlamalıdır. Bir yandan radyolojide personel ihtiyacı varken diğer yandan her yıl 7350 kişi radyoloji bölümünden mezun oluyor ve iş bulamadığı için BİM gibi A101 gibi marketlerde çalışmak zorunda kalıyor. Ya da nitelikli sağlık iş gücümüzü değerlendiremediğimiz için yurt dışına gitmenin yollarını arıyor."

MARKETTE ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM Radyoloji tekniker ve teknisyenleri ise şunları söyledi: Tuğçe Erbaş: Üniversiteden mezun olunca hastaneler direkt bizi almıyor tecrübe isteniyor. Üniversite mezunu olup başka sektörlerde değil kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Atanmak istiyoruz. Atanamamaktan marketlerde çalışmak istemiyorum, puanımla mesleğimi yapmak istiyorum. Sevgi Alver: KPSS sınavına aylarca emek vererek çalıştım fakat şu an tekstil, market gibi çeşitli hizmet sektörlerinde aileme destek olmak için iş bulmaya çalışıyorum. Bunun nedeni ise atamamın olmaması, kendi mesleğimi yapmak varken bir sağlık yüksekokulu mezunu olarak marketlerde çalışmak değil hastanede mesleğimi yapmak istiyorum.

"GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ KAMULAŞTIRILMALI"

Heybet Aslanoğlu, sağlıkta özelleştirmenin ağır sonuçlarınının yakın zamanda yoğun bakımlarda yaşanan bebek ölümleri ile yaşandığını anımsatarak “Kamu hastanelerindeki görüntüleme hizmetlerinin yüzde 92’si taşeron firmalar tarafından yerine getiriliyor. Kamu kaynakları birkaç imtiyazlı kişilere veya şirketlere peşkeş çekiliyor. Türkiye’nin yeterli nitelikli sağlık iş gücü varken bu hizmetleri taşeron firmalara ihale ile vermenin hiçbir kamu yararı yoktur ve toplum sağlığı açısından da bir yarar söz konusu değildir. Sağlıkta taşeron olmaz. Sağlık hizmetleri acilen kamulaştırılmalıdır” dedi.

TALEPLER

Radyoloji çalışanları, radyasyon riski altında, düşük ücretlere ve şiddete maruz kalma endişesiyle mesai yapıyor.

• Sağlıkta şiddet ile ilgili caydırıcı ve önleyici düzenlemeler ivedilikle yapılsın.

• Görüntüleme hizmetlerinde acil 10 bin radyoloji teknisyen ve teknikere ihtiyaç var. Personel eksikliği nedeniyle uzayan MR ve tomografi randevularının sorumlusu biz değiliz.

• Personel eksiği nedeniyle izinlerimiz ya erteleniyor ya da kullanılmıyor.

• Görüntüleme hizmetlerinde taşeronlaşmaya son verilmeli.

• Radyoloji mevzuatlarında belirsizlikler devam etmekte. Birçok meslektaşımız idarecilerin farklı yorumlaması sonucu şua izni haklarını kullanamamakta.

• Özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımız ile kamu personeli olarak çalışan meslektaşlarımız arasında ücret farkı 3 katına çıkmıştır. Makasın bu kadar açılması kabul edilemez. Buna çözüm bulunmalıdır.

• Meslek örgütleri karar alma süreçlerine dahil edilmelidir.