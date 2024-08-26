Sayımda ortaya çıktı: Kocaelispor'un 3. Lig şampiyonluk kupası kayıp

Kocaelispor’un 2020 yılında kazandığı 3. Lig şampiyonluk kupası kayboldu.

Kupanın kayıp olduğu kulübün yeni başkanı Recep Durul'un göreve gelmesinin ardından ortaya çıktı.

Taraftarlara seslenen Durul, “Sizler de araştırın, soruşturun. Bilgi edinirseniz bizimle paylaşın" dedi.

8 yıllık aradan sonra 3. Lig'den 2. Lig'e yükseldiği 2019-20 sezonunda elde ettiği kupa kayboldu.

“GEÇMİŞE SAYGI YETERİNCE DUYULMAMIŞ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul taraftara ve Kocaeli halkına çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Sizler de araştırın, soruşturun. Bilgi edinirseniz bizimle paylaşın. Kupayı bulup müzemize koyalım. Geçmişte Kocaelispor’un mazisine yeterince saygı duyulmamış, eksik kalınmış. Bu neyi gösteriyor? Her gelen orada kendini ön plana çıkarmış. Kocaelispor’u geride bırakmış. Biz ise Kocaelispor’un geçmişini ve geleceğini önceliyoruz. Her şeyin önünde Kocaelispor olacak. Ne yöneticimiz, ne başka arkadaşımızın kendini ön plana çıkarmasına, Kocaelispor’un önüne koymasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte bunlar yapılmış. Bazı kirli beyinler var. Onları da temizlemeye devam edeceğiz. Kocaelispor’un mazisini de açık, şeffaf ve güvenilir hale getireceğiz.

“KUPANIN YERİNİ BİLEN LÜTFEN BİZE ULAŞSIN”

Biz yönetime geldiğimizde araştırmalar yaparken kupanın eksik olduğunu fark ettik. Bulunması ve yerine konulmasıyla alakalı çalışma başlattık. Bizden önceki dönemde kaybolmuş. Kayıp kupanın yerini bilen varsa lütfen bize ulaşsın. Paydaşlarımızdan, halkımızdan, taraftarımızdan ricamızdır; herhangi bir bilgi edindiklerinde bizimle o bilgileri paylaşsınlar. O kupayı bulup müzemize koyalım.”