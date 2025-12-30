Sayısı artıyor, yaşı düşüyor

Haber Merkezi

SAHA Araştırmalar Merkezi (SAMER), Diyarbakır’ın Bağlar, Ergani ve Silvan ilçelerinde gençler arasında madde bağımlılığına ilişkin rapor hazırladı. Çalışmada, gençlerin madde kullanımına yönelme nedenleri, risk faktörleri ve sosyal çevrenin etkisi değerlendirildi.

Çalışma kapsamında toplam 1514 gençle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Rapor, bağımlılığının erken yaşta başlayan, sosyal çevre üzerinden yayılan ve giderek kalıcılaşan yapısal bir sorun olduğunu ortaya koyarken, eğitimden kopuş, ekonomik güvencesizlik, aile yapısındaki zayıflama ve kamusal destek mekanizmalarının yetersizliği, bağımlılığı besleyen temel faktörler olarak açıklıyor.

Bu ilçelerde madde kullanımının gündelik yaşamın olağan hale geldiğinin tespit edildiği raporda, özellikle esrar kullanımının gençler arasında normalleştirildiği vurgulandı.

Bağlar ilçesinde görüşülen 600 gencin yüzde 45,4’ü şu anda uyuşturucu kullandığını belirtirken, Ergani ilçesindeki 500 gençten yüzde 23,4’ü kullandığını, yüzde 48,4’ü ise dönem dönem kullandığını belirtiyor. Silvan’daki 414 gencin ise yüzde 37,5’i kullandığını ifade etti.

Yapılan saha araştırmasından hazırlanan raporda, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının bireysel nedenlerle açıklanamayacak ölçüde yaygın, erken yaşta başlayan ve kalıcılaşan yapısal bir sorun olarak ortaya çıktığı vurgulandı. Raporda, “Maddeyle tanışma yaşının çocukluk dönemine kadar düştüğü, kullanımın büyük ölçüde arkadaş çevresi aracılığıyla yayıldığı ve madde kullanımının gençler arasında normalleştiği tespit edilmiştir” denildi.

10 YAŞIN ALTINDA

Araştırmaya göre, Silvan’da madde kullanan gençlerin yüzde 52’si 18 yaş altındayken, katılımcıların yüzde 8,3’ü maddeyle ilk kez 10 yaşında veya daha erken yaşta tanıştığını belirtmiştir. Bağlar ilçesinde ise madde kullanımına başlama yaşları ağırlıklı olarak 12–17 yaş aralığında yüzde 70,1 yoğunlaşıyor. Ancak kullanıcıların yüzde 1’inin 5–11 yaş aralığında maddeyi ilk kez denemiş olması, bağımlılık riskinin burada da çocukluk dönemine kadar gerilediğini ortaya koyuyor. Ergani ilçesinde elde edilen verilere göre ise, görüşmecilerin yüzde 9,4’ü 5–11 yaş, yüzde 65,6’sı 12–17 yaş aralığında maddeyle ilk kez tanıştığını belirtiyor.

Raporda şunlar dile getirildi: “Eğitimden kopuş, düşük eğitim düzeyi, işsizlik ve sosyal güvencesizlik, gençleri uzun süreli denetimsiz boşluklara itmekte; bu durum bağımlılığı besleyen temel risk alanlarından birini oluşturmaktadır. Sonuç olarak, gençlik bağımlılığı sosyal, ekonomik, kültürel ve politik boyutları olan bir toplumsal risk alanıdır. Kalıcı çözüm, güvenlik ve ceza odaklı yaklaşımlar yerine, önleyici, rehabilite edici sosyal politikaların hayata geçirilmesi ve bölgedeki yapısal sorunların barışçıl ve hak temelli biçimde ele alınmasına bağlıdır.”