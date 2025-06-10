Sayıştay Daire Başkanlığına Zekeriya Tüysüz seçildi
Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında, 5. Daire Üyesi Zekeriya Tüysüz, Daire Başkanlığı görevine seçildi.
Kaynak: AA
Sayıştay Genel Kurulu bugün toplandı.
Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 5. Daire Üyesi Zekeriya Tüysüz, Daire Başkanlığı görevine seçildi.
1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Tüysüz, Sayıştay'da çalışmaya 1992'de başlamıştı.
2011'de TBMM Genel Kurulunca Sayıştay üyeliğine seçilen Tüysüz, 2 Kasım 2018-5 Temmuz 2021 tarihlerinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.
Tüysüz, 2018'de Sayıştay'ın "Kamu İdareleri Denetim Raporlarını" hazırlayan başkan yardımcısı Fikret Çöker'in görevden alınmasının ardından başkan yardımcılığı görevine getirilmişti.