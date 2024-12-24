Sayıştay haberlerine hapis cezası istendi

BirGün/Ankara

BirGün’ün Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir hakkında Sayıştay raporlarına dayanarak yazdığı haberlerden dolayı hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Ziraat Bankası, Nurcan Bilge Gökdemir imzasıyla 2 Ocak 2021 tarihinde “Halkın parası böyle yeniyor” başlığıyla ve 3 Ocak 2021’de “Sermayeden krediyi tahsil etmek imkânsız” başlığıyla Sayıştay raporlarına dayanılarak yazılan haberler ile Gökdemir’in “5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçunu işlediğini iddia etti.

Ziraat Bankası’nın 8 Ocak 2021 tarihli ihbarından dört yıl sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Aralık 2024 tarihinde iddianame düzenlendi.

İddianamede, bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Gökdemir’in “Bankanın itibarını zedelediği” öne sürüldü. İddianamenin İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle de dava açıldı.