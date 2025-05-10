Sayıştay lojmanında çalışanın sigortası yok

Sayıştay’ın Ankara’da bulunan lojmanlarında, sigortasız ve sözleşmesiz görevli istihdam edildiği öğrenildi. Lojmanda oturan Sayıştay denetçisi, apartman görevlisinin sigortasız çalıştırılmasına yönelik Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne şikâyet başvurusunda bulundu.

Denetçi, Sayıştay lojmanlarında gerçekleştirilen apartman toplantısında konuyu gündeme getirdiğini belirtti. Apartman yöneticisinin kendisine, “İdare et” dediğini savunan denetçi, Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nin yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na da başvuru yaptı. Denetçinin SGK'ye yaptığı başvuruda, özetle şunlar kaydedildi:

“İkamet ettiğim binada sigortasız ve sözleşmesiz olarak kapıcı istihdam edilmektedir. Bu durum 21 yıldır sürmekte olup, benim birkaç ay önce haberim olmuştur. Konuyla ilgili daha önce kurumunuza bir ihbar yapıldığına, ihbar üzerine yapılan incelemede her nedense olayın yeterince aydınlatılamadığına ve dosyanın kapatıldığına muttali oldum. SGK denetiminde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulmuştur. En kısa sürede gerekli tahkikatın yapılması için gereğini arz ederim.”