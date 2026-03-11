Sayıştay milyar liralık kamu zararı saptadı

Kamu kurum ve kuruluşlarını TBMM adına denetleyen Sayıştay, 2025 yılında milyonlarca liralık kamu zararı saptadı. 2025 yılında yapılan yargılamalar ile açığa çıkarılan kamu zararının ilgililerden tazmin edilmesi talep edildi.

Kamu idarelerinin gelir ve giderleri ile mallarının kullanımını, “millet adına” denetlemek ve sorumluların işlemlerini kesin hükme bağlamakla sorumlu kurum Sayıştay, AKP iktidarı döneminde hesap soramaz hale geldi.

Kamu idarelerine yönelik denetim raporları hemen her yıl etkisini biraz daha kaybetse de “makaslandığı” belirtilen raporlar dahi kamudaki çürümeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Kamu kurumlarındaki çürümenin faturası, Sayıştay’ın 2025 yılı faaliyetlerini içeren raporu ile ortaya konuldu. Raporda, 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yargılama faaliyetlerine yönelik detaylar paylaşıldı.

TANZİM KARARI VERİLDİ

2025 yılında gerçekleştirilen yargılamalarda toplam 1 milyar 387 milyon 708 bin 212 TL’lik kamu zararının tazminine karar verildi. Kamu zararı iddiasıyla yargıya taşınan 816 milyon 230 bin 657 TL’lik tutar için ise “Yasal düzenlemelere uygun” kararına hükmedildi. Kamu zararına konu toplam 229 milyon 707 bin 688 TL’nin ise yargılama öncesinde tahsil edildiği ifade edildi.

Sayıştay raporuna, “Bu tutarlar, Sayıştay dairelerince verilen hükümlere ilişkin olup bunlara ilişkin kanun yolları tükenmediğinden, kesinleşmiş miktarlar değildir” notu düşüldü.