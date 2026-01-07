Sayıştay raporları ortaya çıkardı: Olimpiyat hayaline milyonlar aktı

Kuruluşundan yaklaşık 20 yıl sonra alınan kararla yapısı ve yönetim organı yeniden belirlenen İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 2024 yılı harcaması ortaya çıktı. İktidarın vaatlerine karşın olimpiyatlar, Türkiye’ye getirilemedi.

Sayıştay’ın İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Denetim Raporu’nda olimpiyatların 2036 yılına kadar İstanbul’da düzenlenmesinin söz konusu olmaması nedeniyle kurulun çalışma ve toplantı düzeninde değişiklik yapılması gerektiği kaydedildi.

YALNIZCA ALTI TOPLANTI

Kurulun mali ve idari evraklarında yapılan incelemelerin ardından hazırlanan raporda, 2020-2024 döneminde yalnızca altı toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kurulun, 2020 yılında bir, 2021 yılında iki, 2020 ve 2023 yıllarında bir kez, 2024 yılında ise iki kez toplandığı bildirildi.

FAHİŞ HARCAMA

Olimpiyatın Türkiye’ye verilmemesi ve 2036 yılına kadar İstanbul’da bir olimpiyat organizasyonunun mümkün olmamasına karşın kurulun, yüz milyonlarca liralık harcamaya imza attığı belirlendi.

Buna göre, 2023 yılında 81 milyon 473 bin TL olan kurulun harcaması, 2024 yılında 579 milyon 193 bin TL’ye yükseldi. Toplam 579,1 milyon TL’lik harcamanın 505,2 milyon TL’si, “Çeşitli giderler” başlığı altında sınıflandırıldı.

TUTUKLU YÖNETİCİLER

Kurulun karar organındaki 13 isimden üçünün İBB soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerden oluşması dikkat çekti. Kurulun doğal üyesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, İBB operasyonunda tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcıları Erdal Celal Aksoy ve Arif Gürkan Alpay da kurulun karar organında yer aldı.