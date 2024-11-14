Sayıştay raporu: Bağcılar Belediyesi'nde vadesi geçmiş borç, usulsüz araç tahsisi

Sayıştay Başkanlığı'na bağlı denetçiler, AKP'li Bağcılar Belediyesi'yle ilgili raporunda çeşitli usulsüzlükleri ortaya çıkardı.

2023 denetim raporuna göre belediye, çeşitli kamu kurumlarına usulsüz şekilde şoförlü araç kiralamış. Gecekondu fonunda biriken parayı belediyenin genel giderleri için kullanıp, tasarruf tedbirlerine uymayarak taşıt sayısını artırmış.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre; gecekondu fonunda biriken parayla ilgili denetçiler şu tespitte bulundu: "İlgili tutarların amacı dışında kullanılması gecekondu fonu kapsamında gelen paraların ayrı bir banka hesabında izlenmediği ve dolayısıyla ilgili tutarların idarenin genel giderleri için kullanıldığı görülmüştür."

ARAÇLAR YAKITLARIYLA BİRLİKTE TAHSİS EDİLMİŞ

Belediyece kiralanan bir adet binek araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, bir adet binek araç İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne, bir adet binek araç İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne, üç adet binek araç ve iki şoför ile iki adet 27 kişilik şoförlü servis otobüsü Bakırköy Adliyesi'ne, bir adet minibüs ile iki adet 27 kişilik şoförlü servis aracı Bağcılar Mahmutbey Adliyesi'ne ve 13 adet araç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş.

Bu tahsisler Sayıştay Başkanlığı'na göre mevzuata aykırı. Araç tahsisleri rapora şöyle yansıdı: "Tahsis edilen araçlardan İlçe Sağlık Müdürlüğüne ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne verilen birer adet binek araç dışındaki tüm açların akaryakıt giderlerinin Belediye tarafından karşılandığı ve tahsis edilen araçlar için protokol düzenlenmediği tespit edilmiştir."

VADESİ GEÇEN VERGİ BORCU

Yapılan incelemede, ayrıca idarenin tasarrufuna bırakılan park niteliğindeki 28 taşınmazda, İmar Kanunu’na aykırı şekilde muhtelif firmalarca otopark işletildiği tespit edildi. Belediyenin 2023 yılı sonu itibariyle 15 milyon 672 bin 556 TL vergi borcunun da vadesinin geçtiği belirtildi.

TASARRUF TEDBİRLERİNE UYULMAMIŞ

Bağcılar Belediyesi denetim raporunda hizmet alımı suretiyle edinilen taşıt sayısının 2020 yılında 91 adet olduğu, 2023 yılı sonunda bu sayının 119 adete yükseldiği; buna göre tasarruf tedbirleri kapsamında azaltılması gereken kiralık taşıt sayısının artış gösterdiği ortaya çıktı.