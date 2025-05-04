Sayıştay sansürüne dair yeni belgeler: "Sansürün kanıtı kitapla ortaya saçıldı"

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Sayıştay raporlarındaki sansürün kanıtının, Sayıştay Başkanı'nın genelgeleri ile ortaya çıktığını vurgulayarak, “AKP iktidara geldiğinden beri her yıl Sayıştay raporları kısalırken, 2022’de raporlarla ilgili çıkarılan genelgelerle Sayıştay raporlarının daha da etkisiz hale gelmesi sağlanmış. Genelgelerle, raporlara üst yönetimin müdahalesinin önü açılmış. Kurumlarla karşılıklı toplantılara da üst yönetimin girebileceği maddelerle, raporu yazanların ön sansür yapmak zorunda kalmalarının önü açılmış” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Sayıştay’ın 2002’den beri görevini tam ve hakkıyla yerine getirmesinin engellenmeye çalışıldığını vurgulayarak, “Yıllar itibarıyla Sayıştay’a uygulanan baskı sürekli artıyor. Bir kurumu halk adına denetleme görevi olan Sayıştay’a belge vermeyen yöneticileri hatırlıyoruz. Ancak 2022 Nisan ayında, Sayıştay Başkanı tarafından çıkarılan genelge ile denetimlere örtülü sansür getirildi. ‘Denetim sonuçları değerlendirme toplantılarına başkanlık tarafından katılım sağlanabilecektir’ denerek denetçilerin eli kolu bağlandı.” açıklamasında bulundu.

SANSÜRÜ ARTIRDILAR

Gazeteciler Mustafa Mert Bildircin ve Sefa Uyar tarafından yeni yayımlanan "İktidarın Kılıcı ve Kalkan: Erbaş’ın Diyaneti" kitabında ilk defa açıklanan Sayıştay sansürü genelgelerinin devamı da geldi.

CHP’li Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, “Nisan ayından 6 ay sonra, denetçilerin elini kolunu bağlayan bir genelge daha çıkarıldı. ‘Yerinde denetim çalışmaları sırasında yazılı olarak yapılması uygun görülen bilgi ve belge talepleri ekip başkanları tarafından Belgenet üzerinden gerçekleştirilecek olup, Belgenet dışında yazışma yapılamayacaktır’ genelge maddesi ile sansürün boyutu artırıldı. Ayrıca, ilgili genelgeye istenecek belgeler için grup başkanı parafı şartı da eklenerek, Sayıştay yönetiminin denetimleri fiilen sansüre uğratabileceği bir yapı kuruldu. Sonuç olarak, halk adına denetim yapma görevini yerine getiremeyen Sayıştay’ın raporları kalın roman sayfalarından küçük broşürlere indirildi. Halkımızın parasının kurumlar tarafından nasıl har vurup harman savrulduğu ise raporlara yansımamaya başladı.” diye konuştu.