Sayıştay, sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför alacak
Sayıştay Başkanlığı, hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere İŞKUR aracılığıyla 11 şoför alımı yapacak. Başvurular 28 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
Sayıştay, sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför alacak
Sayıştay Başkanlığı, hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför istihdam edecek.
İLAN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK
Buna göre, Başkanlığın hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11 şoför alınacak.
Başvurular İŞKUR'un internet sitesinden 28 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde sistem üzerinden çevrim içi yapılacak.
KURA 11 AĞUSTOS’TA ÇEKİLECEK
Sayıştay'da, 11 Ağustos'ta noter huzurunda kura çekilecek. İŞKUR tarafından gönderilen listedeki adaylar arasından kura çekimiyle açık iş sayısının 4 katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.
SÖZLÜ SINAV VE DENEME SÜRECİ
Kura sonucu belirlenen adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak. Ataması yapılan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacak.